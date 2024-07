Metallica zagrała w tym roku aż dwa koncerty w Polsce! 5 i 7 lipca na Stadionie PGE Narodowym zagościła międzynarodowa trasa "M72 World Tour" . Na oba wydarzenia przybyło ok. 70 tysięcy fanów kultowej grupy, a muzycy dwukrotnie dali wyjątkowe show, którym rozgrzali publiczność do czerwoności. Od teraz słuchacze mają możliwość powrotu wspomnieniami do pierwszego z tych koncertów. Ekipa Metalliki właśnie udostępniła oficjalne nagrania do sieci. Można je zamówić także na CD.

Pierwszy koncert, który odbył się 5 lipca, muzycznie wsparli Architects i Mammoth WVH. W setliście Metalliki nie zabrakło wielkich hitów, poczynając od "Nothing Else Matters", przez "Sad But True", po "Seek & Destroy" i "Master of Puppets". Muzycy zaprezentowali również piosenki z promowanego albumu "72 Seasons": "If Darkness Had a Son", "Shadows Follow" oraz "Fade to Black". Zespół kontynuował także tradycję krótkiego występu gitarzysty i basisty, dedykowanego danemu kraju. 5 lipca niespodziankowe "Kirk & Rob doodle" okazało się jamowanym numerem "Back in Warsaw", skomponowanym specjalnie z myślą o powrocie Metalliki do Warszawy.