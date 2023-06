O incydencie, który wydarzył się na niedzielnym koncercie Pink w Londynie, stało się głośno, gdy jeden z uczestników wydarzenia wrzucił na Twittera nagranie z Hyde Parku. Na filmiku widzimy Pink , która śpiewa swój wielki przebój "Just like a pill" .

Nagle jeden z fanów rzuca na scenę tajemniczy woreczek z pewnym proszkiem, artystka podnosi go i zwraca się do niego: "To jest twoja mama?". Nie słychać, co odpowiedział fan, ale z kontekstu można się domyśleć, że udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Reklama

Wideo Bizarre moment Pink fan throws mother’s ashes on stage during London show

Pink była tym wyraźnie zakłopotana. "Nie wiem, jak powinnam zareagować" - skomentowała tę sytuację. Później delikatnie odstawiła woreczek na przód sceny. "Pierwszy raz coś takiego się zdarzyło" - dodała po chwili.

Na początku czerwca Pink rozpoczęła swoją wakacyjną trasę koncertową. Odwiedzi też Polskę - 16 lipca wystąpi na Stadionie Narodowym. Być może na scenie pojawi się również jej córka, 12-letnia Willow.

Podczas koncertu w angielskim Bolton, który otwierał trasę Pink, nastolatka zaliczyła swój debiut estradowy. Zaśpiewała piosenkę "Cover me in sunshine" , którą nagrała w duecie ze swoją mamą w 2021 r.



Clip Pink Cover Me In Sunshine - & Willow Sage Hart