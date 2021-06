exMaanam: "Przebudzenie" w hołdzie dla Kory

Z okazji 70. rocznicy urodzin Kory specjalny utwór "Przebudzenie" przygotowała grupa exMaanam, którą współtworzą m.in. muzycy występujący wcześniej w zespole Maanam u boku nieżyjącej już wokalistki.

Karolina Leszko ponownie jest wokalistką grupy exMaanam /ForumGwiazd.com.pl / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że grupę exMaanam (początkowo pod nazwą Złoty Maanam) stworzyli: gitarzysta Ryszard "Placho" Olesiński i perkusista Paweł Markowski (grali w Maanamie do 2003 roku), basista Bogdan Wawrzynowicz (w Maanamie grał od 2004 roku - płyta "Znaki szczególne"), który zastąpił Bogdana Kowalewskiego (odszedł z zespołu w 1992 roku po ciężkim wypadku samochodowym) oraz gitarzysta Krzysztof Zawadka, były gitarzysta Oddziału Zamkniętego, T.Love i Porter Band. Tego ostatniego zmienił Waldemar Dąże.



Pierwszą wokalistką była Karolina Leszko ( sprawdź! ), którą zmarły w maju 2013 r. gitarzysta Maanamu Marek Jackowski dostrzegł w "Szansie na sukces".

Krótko po śmierci Kory (28 lipca 2018 r.) okazało się, że jest szansa na porozumienie pomiędzy mężem wokalistki - Kamilem Sipowiczem a muzykami tworzącymi od 2014 r. zespół Złoty Maanam. Spór został oficjalnie zakończony 17 stycznia 2019 r. podczas uroczystości odsłonięcia w Warszawie muralu z wizerunkiem Kory.

Dokument podpisali Kamil Sipowicz, gitarzysta Ryszard "Placho" Olesiński i perkusista Paweł Markowski. Czytamy w nim, że Złoty Maanam występować będzie pod nazwą exMaanam.

Strony oświadczyły wówczas, że poprzez koncertowanie i realizacje przyszłych projektów muzycznych nawiązujących do twórczości zespołu Maanam, chcą kultywować pamięć i wyjątkową twórczość artystów: Olgi Jackowskiej i Marka Jackowskiego.

Wtedy poinformowano, że Karolinę Leszko zastąpiła Karolina Gibki. Następczynią tej drugiej została Agnieszka Bieńkowska, z którą zespół nagrał piosenkę "Koniec i początek".

Pod koniec marca doszło do kolejnych zmian w składzie - za mikrofonem ponownie pojawiła się Karolina Leszko, a nowym basistą został Tomasz Kupiec, współpracownik m.in. czołówki polskiego i światowego jazzu (Jarosław Śmietana, Janusz Muniak, Zbigniew Namysłowski, Urszula Dudziak, Ewa Bem, Kroke, Nigel Kennedy, Christian McBride) oraz gwiazd sceny rozrywkowej (Renata Przemyk, Ireneusz Dudek, Andrzej Sikorowski, Marek Piekarczyk).

8 czerwca minęła 70. rocznica urodzin Kory i to z tej okazji zespół wypuścił autorski utwór "Przebudzenie". Piosenkę napisali Ryszard "Placho" Olesiński (muzyka) i Karolina Leszko (tekst - sprawdź! ).

"Każdy nosi swoje osobiste łańcuchy i kajdany. Życie pisze różne scenariusze a piosenka jest o pełnej świadomości siebie, swoich zachowań, reakcji i wyborów. 'Przebudzenie' jest o życiu w zgodzie ze swoim ja... pomiędzy tym co chcemy a tym co wymagają od nas inni. To kawałek o życiu w pełnej wolności" - mówi Karolina Leszko.

"Jesteśmy pewni, że ten wartościowy utwór zarówno w warstwie muzycznej, tekstowej i obrazu na pewno spodobałby się Korze. Udostępniajcie, opisujcie swoje wrażenia, emocje, są dla nas bardzo ważne" - dodają muzycy.

