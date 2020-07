exMaanam i teledysk "Koniec i początek": Pierwszy utwór po porozumieniu z Kamilem Sipowiczem

"Koniec i początek" to pierwszy autorski utwór grupy exMaanam nagrany po podpisaniu porozumienia liderów z Kamilem Sipowiczem, wdowcem po Korze, wokalistce zespołu Maanam.

Ryszard Olesiński (exMaanam) i Kamil Sipowicz, mąż Kory /Justyna Rojek /East News

Przypomnijmy, że grupę exMaanam (początkowo pod nazwą Złoty Maanam) stworzyli: gitarzysta Ryszard "Placho" Olesiński i perkusista Paweł Markowski (grali w Maanamie do 2003 roku), basista Bogdan Wawrzynowicz (w Maanamie grał od 2004 roku - płyta "Znaki szczególne"), który zastąpił Bogdana Kowalewskiego (odszedł z zespołu w 1992 roku po ciężkim wypadku samochodowym) oraz gitarzysta Krzysztof Zawadka, były gitarzysta Oddziału Zamkniętego, T.Love i Porter Band. Tego ostatniego zmienił Waldemar Dąże.

Pierwszą wokalistką była Karolina Leszko, którą zmarły w maju 2013 r. gitarzysta Maanamu Marek Jackowski dostrzegł w "Szansie na sukces".

Krótko po śmierci Kory (28 lipca 2018 r.) okazało się, że jest szansa na porozumienie pomiędzy mężem wokalistki - Kamilem Sipowiczem a muzykami tworzącymi od 2014 r. zespół Złoty Maanam. Spór został oficjalnie zakończony 17 stycznia 2019 r. podczas uroczystości odsłonięcia w Warszawie muralu z wizerunkiem Kory.

Dokument podpisali Kamil Sipowicz, gitarzysta Ryszard "Placho" Olesiński i perkusista Paweł Markowski. Czytamy w nim, że Złoty Maanam występować będzie pod nazwą exMaanam.

Strony oświadczyły wówczas, że poprzez koncertowanie i realizacje przyszłych projektów muzycznych nawiązujących do twórczości zespołu Maanam, chcą kultywować pamięć i wyjątkową twórczość artystów: Olgi Jackowskiej i Marka Jackowskiego.

Wtedy poinformowano, że Karolinę Leszko zastąpiła Karolina Gibki. Następczynią tej drugiej została Agnieszka Bieńkowska. Teraz grupa zaprezentowała teledysk do piosenki "Koniec i początek". Autorami nagrania są Ryszard Olesiński (muzyka) i Przemysław Pilarski (tekst).

"To moja pierwsza kompozycja dla exMaanamu. Piosenka w zamiarze jest lekka, wakacyjna. Do współpracy zaprosiłem gościnnie Gertrudę Szymańską na instrumentach perkusyjnych oraz Tomasza Kupca na kontrabasie, który również został zaproszony do stałej współpracy jako gitarzysta basowy zespołu. Wokalnie wykonuje ją oczywiście nasza wspaniała wokalistka Aga Bieńkowska, której umiejętności aktorskie bardzo przydały się podczas kręcenia teledysku" - opowiada Ryszard Olesiński.

"Los napisał taki scenariusz, że nie ma już z nami ani Kory ani Marka Jackowskiego. ExMaanam nie jest kontynuacją dawnego Maanamu. Nowe utwory exMaanamu oczywiście będą się pojawiały, ale nasze koncerty nadal składać się będą głównie z największych przebojów Maanamu" - dodaje gitarzysta.

Pochodząca z Mazur Agnieszka Bieńkowska ma w dorobku m.in. statuetkę Kreatona i nagrodę im. Leny Starke.

