Ewelina Lisowska przeszła metamorfozę. Zerwała ze starym wizerunkiem

Ewelina Lisowska postanowiła zmienić swój dotychczasowy wizerunek. Pokazała nowe zdjęcia.

Ewelina Lisowska wciąż cieszy się popularnością AKPA

Artystka popularność zdobyła występując w programach talent show.



Udział w drugiej edycji programu "X Factor", w którym, startując pod opieką Tatiany Okupnik, zaszła najdalej spośród solowych wokalistek, przyniósł jej uznanie i rozpoznawalność.

Z show odpadła tuż przed finałowym odcinkiem.



Na swoim koncie ma cztery albumy studyjne, z czego dwa z nich - "Aero-Plan" oraz "Nowe horyzonty" - pokryły się złotem.

Ponadto wokalistka może pochwalić się takimi przebojami jak "W stronę słońca" i "Prosta sprawa".



Na początku kariery wokalistka stawiała na mocny makijaż i odważne kreacje. Teraz postanowiła pokazać się z naturalnej strony. Na ostatnich zdjęciach widać, że piosenkarka zmieniła fryzurę, zdecydowała się na delikatniejszy makijaż i bardziej stonowane stroje.



Fani są zachwyceni nowym wizerunkiem Lisowskiej i nie szczędzą komplementów. "Jak zwykle olśniewasz", " Jestem pod wielkim wrażeniem, który to zresztą już raz", "Ewelina jakie śliczne zdjęcia, wyglądasz pięknie, kobieco, delikatnie", "Jak profesjonalna modelka" - komentowali.

W listopadzie, z okazji 250 tys. fanów na Instagramie Lisowska opublikowała fotografię bez makijażu. "Dodaję to zdjęcie, bo mam ochotę być sobą. Mieć te wszystkie siniaczki, zaczerwienienia, przesuszone usta, odrost na włosach i wszelkie inne ludzkie mankamenty. Dodaję to zdjęcie, bo jest Was tu już 250.000! Wiem, że mam niesamowicie kochanych obserwatorów, którzy wiedzą czym jest kultura wypowiedzi i szacunek do drugiego człowieka. Dziękuję, że jesteś ze mną" - napisała (pisownia oryginalna).