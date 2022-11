"Jedna na trzy kobiety doświadczyła molestowania seksualnego, jedna na dwadzieścia doświadczyła przemocy seksualnej... Ta wiedza przytłacza" - czytamy w informacji w związku z kampanią 16 Dni Przeciwko Przemocy, która w tym roku trwa od 25 listopada do 10 grudnia.

Akcję wspiera piosenka "Panno Chłód" napisana i zaśpiewana przez Ewelinę Flintę. To opowieść o przemocy seksualnej - o dziewczynie, o tym jak się ją przestrzega, następnie obwinia. O tym, że spotyka się z ostracyzmem i wyzwiskami.

"W Polsce przemoc fizyczna lub seksualną spotyka co roku 800 tysięcy kobiet, a 100 tysięcy doświadcza przemocy seksualnej. Oficjalnie co roku 30 tysięcy Polek zostaje zgwałconych. Na policję zgłaszają się tylko nieliczne" - podkreśla Ewelina Flinta.

"Przeraża mnie, jak ogromny jest to problem i jak bardzo mamy nieświadome społeczeństwo. To naprawdę jest szokujące, ile kobiet codziennie jest krzywdzonych" - dodaje wokalistka, która w 2019 r. wzięła udział w piosence "Tell Me Why" projektu Sounds Like Women zwracającego uwagę m.in. na przemoc domową, molestowanie seksualne czy nierówne traktowanie w pracy.



Twórcy kampanii wspólnie z zaproszonymi organizacjami (Niebieska Linia, Fundacja Feminoteka, Amnesty International, Avon Kontra Przemoc) chcą zwrócić uwagę na społeczne przyzwolenie zachowań niedopuszczalnych, na konieczność edukowania, że każde naruszenie przestrzeni drugiego człowieka wymaga jego przyzwolenia, na zatrważające statystki oraz na fakt, że zwrócenie się po pomoc dla wielu kobiet wiąże się z lękiem i wstydem. A przede wszystkim dać sygnał kobietom, które przemocy doświadczyły, że jest ktoś do kogo mogą zwrócić się po pomoc i kto ich wysłucha.

W nagraniu piosenki "Panno Chłód" udział wzięli: Ewelina Flinta (śpiew, chórki), Piotr Czajer (gitara elektryczna), Radek Zagajewski (instrumenty akustyczne: strunowe i perkusyjne), Grzegorz Kurek (bas) i Przemek Pacan (perkusja). Utwór został napisany na nadchodzący album "Mariposa", którym Ewelina Flinta wraca na muzyczną scenę po latach przerwy.

Ewelina Flinta - Polska pokochała ją w "Idolu"

Szeroka publiczność poznała wokalistkę w pierwszej edycji "Idola" w Polsacie w 2002 r. W tym programie zajęła ostatecznie drugie miejsce (wygrała wówczas Alicja Janosz). Później wypuściła dwa albumy "Przeznaczenie" (2003) i "Nie znasz mnie" (2005), wylansować w 2003 roku piosenkę "Żałuję" ( sprawdź! ), a kolejnych pięciu latach nagrać m.in. duety z Arturem Gadowskim i Łukaszem Zagrobelnym (przebój "Nie kłam, że kochasz mnie" - posłuchaj! , z filmu "Nie kłam kochanie").

W ostatnich latach co jakiś czas zaczęły pojawiać się informacje o powrocie Eweliny Flinty na scenę i wzmianki o nowej płycie. Sama wokalistka zdradziła, że potrzebowała odpocząć od show-biznesu i nabrać dystansu. W tym roku wypuściła dwie piosenki: "Zakochana" (duet z Natalią Grosiak, wokalistką Mikromusic) i "Frutti di Mare", które zapowiadają płytę "Mariposa".