Ewelina Flinta w nowym klipie "Tell Me Why". Co robi i jak wygląda teraz?

Ewelina Flinta to wokalistka, która, choć zaistniała dzięki programowi typu talent show, nie dała się wciągać w wir celebryckiego życia. Po początkowych sukcesach odsunęła się w cień i na dłuższy czas zniknęła ze sceny. Teraz wraca śpiewając w teledysku będącym częścią międzynarodowego projektu "Sounds Like Women". Piosenka "Tell Me Why" ma wspierać ofiary przemocy domowej, którymi są głównie kobiety.

Ewelina Flinta zaśpiewała w nowym projekcie muzycznym, który wspiera doświadczające przemocy domowej kobiety /Damian Klamka / East News

Choć jej kariera po zajęciu drugiego miejsca w programie "Idol" (2002 rok) zapowiadała się zachęcająco, wokalistka szybko zniknęła ze sceny. Zanim to jednak nastąpiło udało jej się nagrać dwa albumy "Przeznaczenie" i "Nie znasz mnie", wylansować w 2003 roku piosenkę "Żałuję" ( posłuchaj! ), a kolejnych pięciu latach nagrać m.in. duety z Arturem Gadowskim i Łukaszem Zagrobelnym (przebój "Nie kłam, że kochasz mnie" z filmu "Nie kłam kochanie" - posłuchaj! ).

Reklama

W 2015 roku pojawiły się informacje o powrocie wokalistki do branży muzycznej i wzmianki o nowej płycie. Sama Ewelina Flinta to potwierdziła zdradzając też, dlaczego odsunęła się na dłuższy czas w cień.

"Doszłam do takiego momentu, kiedy miałam ochotę po prostu się schować. Potrzebowałam odpocząć od show-biznesu i nabrać do niego dystansu. Teraz, po tylu latach obserwacji, jak to wygląda z boku, czuję się dużo mądrzejsza. Mimo że nie pojawił się nowy album cały czas grałam koncerty, więc kontakt z publicznością trwał nieprzerwanie" - powiedziała Ewelina Flinta.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewelina Flinta Nie znasz mnie

Sprawdź tekst piosenki "Nie znasz mnie" w serwisie Teksciory.pl!

Ostatecznie o wokalistce znów ucichło, aż do teraz. Ewelina Flinta wzięła udział w nagraniu utworu "Tell Me Why", który zapowiada międzynarodowy projekt "Sounds Like Women". Jest on częścią kampanii, której celem jest wspieranie kobiet doświadczających przemocy domowej.



Wideo Sounds Like Women 'TELL ME WHY' ft. Ewelina Flinta

Sprawdź tekst piosenki "Tell Me Why" w serwisie Teksciory.pl!

Zapowiadając piosenkę Ewelina Flinta napisała na swoim Facebooku: "Walczymy o równe szanse dla kobiet. Chcemy dać wsparcie ofiarom przemocy domowej".

Piosenka jest inspirowana dwiema prawdziwymi historiami kobiet, które doświadczyły przemocy domowej. Na całość składać się będzie 12 utworów wykonanych przez różne wokalistki, które śpiewają nie tylko o przemocy, ale też dyskryminacji, z jaką nadal spotykają się kobiety. Inicjatorką całej akcji jest Luiza Staniec - autorka pierwszego wielkiego hitu piosenkarki, "Żałuję".

"Doświadczenia Luizy Staniec, również te z Wielkiej Brytanii, oraz opowieści wielu kobiet spowodowały, że postanowiła napisać piosenki i ruszyć z projektem społeczno-muzycznym Sounds Like Women. Brak równości w pracy i płacach (kobiety cały czas zarabiają mniej niż mężczyźni na tym samym stanowisku), przemoc domowa, molestowanie seksualne, nierówne traktowanie ze względu na kolor skóry, pochodzenie" - napisała na Facebooku Ewelina Flinta w 2018 r.



"Często zastanawiam się jak to możliwe, że nadal, kobiety na całym świecie są tak traktowane? Przecież każdy mężczyzna ma matkę, siostrę, żonę, koleżanki... A jednak wielu potrafi szydzić i pytać - ale o co Wam właściwie chodzi? W jednym pytaniu wyraża się kompletny brak szacunku do wszystkich bliskich kobiet" - dodała nieco już zapomniana wokalistka.