Amerykański zespół Evanescence zaczął kształtować się w Little Rock już na początku lat 90. Założyciele - wokalistka Amy Lee oraz gitarzysta i autor tekstów Ben Moody - znają się jeszcze z wczesnego dzieciństwa.

Wspólnie pracować zaczęli w liceum, od czasu gdy Ben usłyszał Amy grającą na fortepianie i śpiewającą "I'd Do Antyhing For Love" Meat Loaf.



Debiutancki krążek grupy, pt. "Fallen" ukazał się na wiosnę 2003 roku. Materiał powstał w Los Angeles pod okiem producenta Dave Fortmana. Prezentowane kompozycje w niezwykły sposób łączą w sobie piękno i ciężką muzykę. W warstwie tekstowej Evanescence odkrywają mroczne, introspekcyjne tematy miłości, desperacji i rozpaczy.

Pierwszy singiel z tej płyty, utwór "Bring Me To Life" z gościnnym udziałem Paula McCoya z formacji 12 Stones do dziś pozostaje największym przebojem zespołu.

Evanescence miał zagrać 5 grudnia w Gliwicach u boku Within Temptation. Niestety, w dniu koncertu organizator wydarzenia ogłosił, że zespół nie pojawi się w gliwickiej Arenie. Powodem są problemy zdrowotne wokalistki.

"Jesteśmy absolutnie załamani, że nie będziemy mogli zagrać dla was dzisiaj wieczorem. Naszą ekipę nieustannie nęka choroba, która mimo wszelkich działań zapobiegawczych, właśnie opanowała mój głos. Mój lekarz powiedział, że w takim stanie nie mogę występować, jeśli nie chcę go uszkodzić, więc robię wszystko, co mogę, żeby wyzdrowieć, byśmy mogli dokończyć tę trasę" - przekonuje w oświadczeniu Amy Lee.

"Wiem, że jesteście rozczarowani, uwierzcie mi, że my też jesteśmy, to jest po prostu jedna z tych rzeczy, które są poza naszą kontrolą. Czekaliśmy na ten koncert od dłuższego czasu i już szukamy sposobów, by wam to wynagrodzić. Pamiętamy o Was, jesteśmy Wam wdzięczni za to, że znów nas tu sprowadziliście, że słuchacie naszej muzyki, że Wasze serca są na nas otwarte, wiemy co to znaczy. Obiecujemy, że wrócimy" - dodaje.

W związku z nieobecnością muzyków z Evanescence, Withing Temptation zagrają dłuższy set. Fani są wściekli.

"Ciekawe, czy koncerty w Hamburgu i Berlinie się odbędą. Wiadomo, niemiecki fan jest ważniejszy i będzie cudowne uzdrowienie", "To jest brak poszanowania dla czyjegoś czasu i pieniędzy", "To chyba jakiś żart", "Kpina" - piszą.

