Eurowizja: "Toy" Netty oficjalnie plagiatem. Jack White współautorem

Jack White został oficjalnie współautorem piosenki "Toy", z którą Netta wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji 2018. To efekt porozumienia, gdy w lipcu ub. r. wytwórnia Universal wystosowała oficjalne pismo o naruszenie praw autorskich. Chodziło o zbyt duże podobieństwo między "Toy" a przebojem "Seven Nation Army" grupy The White Stripes.

Netta wygrała Eurowizję 2018 w Lizbonie /Vyacheslav Prokofyev\TASS /Getty Images

Na podobieństwo obu utworów jeszcze przed Konkursem Piosenki Eurowizji 2018 zwracali uwagę dziennikarze muzyczni.

"Miejmy nadzieję, że Jack White nie usłyszy tej piosenki przed Eurowizją, bo może złożyć pozew" - pisał już w marcu 2018 r. Ben Shalev, krytyk dziennika "Haaretz".

Reprezentująca Izrael wokalistka Netta w konkursie wystąpiła z piosenką "Toy". W finale konkursu w Lizbonie w połowie maja 2018 r. przekonała do siebie zarówno jurorów oraz telewidzów, łącznie zdobywając 529 punktów (212 od jury i 317 od głosujących widzów).

Zaraz po odebraniu nagrody wokalistka oświadczyła: "Dedykuję tę piosenkę wszystkim tym, którzy walczą o bycie sobą - z szefami, z rządem, z tymi, którzy chcą ich stłamsić".

Na początku lipca pojawiły się informacje, że koncern muzyczny Universal wysłał pismo zawiadamiające o naruszeniu praw autorskich do Dorona Mediale i Stava Bergera, autorów piosenki "Toy".

Wówczas sami zainteresowani odmówili komentarza izraelskim mediom, chowając się za tłumaczeniami o prawnej naturze sporu. Menedżer kompozytorów potwierdził otrzymanie pisma, dodając, że jest tam jedynie prośba o wyjaśnienie sytuacji.

Teraz izraelska stacja publiczna Kan poinformowała, że doszło do porozumienia, jednak jego szczegóły nie są dokładnie znane. Dopisanie Jacka White'a jako współautora utworu "Toy" oznacza, że będzie on otrzymywał z tego tytułu tantiemy.

Duet The White Stripes działał w latach 1997-2011. "Seven Nation Army" z 2003 r. to jeden z największych przebojów formacji, cieszący się popularnością m.in. wśród fanów sportu (często jest śpiewany przez kibiców na różnego rodzaju zawodach).