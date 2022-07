Gdy 14 maja tego roku podczas finału Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie tryumfowała piosenka "Stefania" ( posłuchaj! ) zespołu Kalush Orchestra, stało się jasne, że kolejną edycję tej imprezy zorganizuje Ukraina. Choć po zwycięstwie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rzucił hasło, by przyszłoroczny konkurs odbył się w zniszczonym na skutek ataków rosyjskich wojsk Mariupolu, już wtedy podniosły się jednak głosy, że kraj pogrążony w wojnie może nie sprostać temu wyzwaniu.

17 czerwca Europejska Unia Nadawców (EBU), która jest organizatorem Eurowizji, poinformowała w oficjalnym komunikacie, że Ukraina nie będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu. Już wiadomo, że w 2023 roku konkurs odbędzie się w Wielkiej Brytanii, która dzięki występowi Sama Rydera zajęła drugie miejsce.

Eurowizja 2023 odbędzie się w Wielkiej Brytanii. Jest decyzja

Najwyraźniej lider zespołu Kalush Orchestra, Ołeh Psiuk, pogodził się z tą decyzją. Komentując poniedziałkowy komunikat EBU, który ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące tego, kto będzie gospodarzem imprezy, podziękował Wielkiej Brytanii za solidarność i okazane wsparcie.

"Oczywiście jest nam przykro, że Konkurs Piosenki Eurowizji nie odbędzie się w Ukrainie w przyszłym roku. Jesteśmy jednak wdzięczni Wielkiej Brytanii za solidarność i chęć zorganizowania imprezy wspierającej nasz kraj. Mamy nadzieję, że Eurowizja 2023 będzie miała ukraiński smak i będzie celebrować naszą piękną, wyjątkową kulturę" - powiedział Psiuk w komunikacie przekazanym ukraińskiej agencji informacyjnej PA.

Dodał, że on sam i jego koledzy z zespołu dołożą wszelkich starań, aby pomóc Ukrainie wygrać konkurs również w przyszłym roku. "Aby Eurowizja mogła odbyć się w spokojnym kraju" - zapewnił.

Jeszcze w czerwcu, gdy EBU ogłosiło, że konkurs w Ukrainie się nie odbędzie, Psiuk wyraził nieco inne zdanie na ten temat. Nie tylko nie krył rozczarowania decyzją organizatorów, ale apelował o zmianę tej decyzji. "Chcemy być gospodarzami konkursu Eurowizji w 2023, chcemy zorganizować go w Ukrainie. Siły Zbrojne Ukrainy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Apelujemy do EBU i wszystkich odpowiedzialnych za podjęcie tej decyzji, aby dali nam czas. Udowodnimy, że wszystko będzie wyglądało tak, jak powinno" - stwierdził Psiuk na platformie Telegram w czerwcu. Jednak zadecydował głos rozsądku, względy bezpieczeństwa i wciąż ponura wojenna rzeczywistość Ukrainy.

"Konkurs Piosenki Eurowizji w 2023 roku nie odbędzie się na Ukrainie, ale będzie wspierał Ukrainę. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom z BBC za okazanie solidarności. Jestem przekonany, że razem będziemy mogli wnieść ukraińskiego ducha do tego wydarzenia i jeszcze raz zjednoczyć całą Europę wokół wspólnych wartości pokoju, wsparcia, świętowania różnorodności i talentu" - przekazał Mykoła Czernotycki, szef zarządu Narodowej Publicznej Teleradiokompanii Ukrainy (UA:PBC). Ukraina, jako zwycięzca w Konkursie Piosenki Eurowizji 2022, automatycznie zakwalifikuje się do Wielkiego Finału przyszłorocznego wydarzenia.



Nie wiadomo jeszcze, jakie miasto będzie gościć fanów Eurowizji, choć swoje zainteresowanie organizacją wyraziły już m.in. Glasgow, Manchester i Bristol. BBC wskazuje jeszcze kilka miast, które potencjalnie mogą zorganizować imprezę - wśród nich wymienia się Leeds, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Aberdeen, Londyn, Brighton, Belfast i Cardiff. W każdym z nich znajdują się wystarczająco duże hale, by pomieścić publiczność.



