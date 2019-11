Eurowizja 2020: Lanberry polską reprezentantką? Gwiazda odpowiada

W związku z tym, że do konkursu Eurowizji w Rotterdamie coraz bliżej, pojawiają się pierwsze plotki na temat reprezentanta Polski. Wśród nich wymienia się m.in. Lanberry.

Lanberry odniosła już dwa sukcesy w związku z Eurowizją /LUKASZ KALINOWSKI / East News

Małgorzata Uściłowska - bo tak naprawdę nazywa się Lanberry - jest współautorką utworów "Superhero" Viki Gabor i "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel, które zapewniły Polsce zwycięstwo na Eurowizji Junior.

Clip Lanberry Zew

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób Telewizja Polska wybierze reprezentanta na konkurs eurowizyjny w przyszłym roku, jednak internauci mają już swoje typy. Wśród nich znalazła się m.in. Lanberry. Portal eurowizja.org poprosił wokalistkę o komentarz.

"Jeśli chodzi o reprezentowanie Polski na Eurowizji, to na pewno mogę powiedzieć jedno: nie mówię 'nie'. Nie wiem jednak, czy w tym roku, ale myślę o tym" - odpowiedziała piosenkarka.

Przed finałem Eurowizji Junior 2019 wypowiedziała się w podobnym tonie. "Korci mnie w stronę tego, by może by spróbować jeszcze raz. Nie wiem, czy teraz do Rotterdamu, ale ogólnie zawsze powtarzam: 'nigdy nie mów nigdy!'. Może kiedyś jeszcze spróbuję swoich sił"- mówiła w programie "Pytanie na śniadanie".

Dodała także, że chciałaby stworzyć eurowizyjną piosenkę z Patrykiem Kumórem, z którym współpracowała przy pisaniu "Superhero" i "Anyone I Want To Be".



Lanberry już wcześniej startowała w polskich eliminacjach do Eurowizji. W 2017 roku zaprezentowała się z utworem "Only Human". Zajęła wtedy szóste miejsce, a reprezentantką Polski została Kasia Moś z piosenką "Flashlight".

Wideo Lanberry - Only Human / występ na żywo / Krajowe Eliminacje do Eurowizji 2017

Konkurs Eurowizji 2020 odbędzie się w dniach 12-16 maja w Rotterdamie. W Holandii zmierzy się ze sobą 41 państw.