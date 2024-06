W piątek rozpoczęło się Euro 2024 w Niemczech. Polska reprezentacja w pierwszym meczu uległa Holandii (1-2, gol dla Orłów strzelił Adam Buksa), zbierając jednak pochlebne oceny za swoją postawą. Kolejne mecze w grupie zagramy z Austrią i Francją.

Przy okazji trwającego turnieju swoją piłkarską piosenkę po latach postanowili odświeżyć Mezo, Duże Pe i Tabb. Pierwszy "Futbol" powstał w 2003 r., kiedy to Mezo chwilę wcześniej kompletną juniorską karierę w Lechu Poznań, a Duże Pe w wieku 21 lat właśnie doprowadził do swojego pierwszego transferu zawodnika do klubu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Reklama

Mezo, Duże Pe i Tabb ponownie grają w "Futbol"

"A 'Futbol'? Mimo braku klipu i nieobecności na jakimkolwiek albumie stał się swego rodzaju hitem, przewijającym się w muzyczno-piłkarskim kontekście jeszcze przez długie lata" - czytamy.

Wideo Mezo x Tabb x Duże Pe - Futbol 2024

"Kiedy więc wspólny znajomy niespodziewanie rzucił w eter pytanie: 'Ej, a dlaczego nie nagracie nowej wersji 'Futbolu' z nazwiskami współczesnych piłkarzy?' - wystarczyło kilka telefonów, trzy dni zdalnej pracy w Warszawie i w Poznaniu - i ze studia Tabba wyjechał 'Futbol 2024' " - dodają twórcy.

W tekście pojawiają się m.in. reprezentanci Polski (choćby Robert Lewandowski, Kamil Grosicki, Nicola Zalewski, Jakub Moder) i piłkarze krajów uchodzących za faworytów całego Euro: Francji (Ousmane Dembélé), Niemiec (Jamal Musiala) i Włoch (Federico Chiesa).