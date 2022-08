Esencja Candlemass na nowej płycie "Sweet Evil Sun"

Pierwszą od trzech lat płytę sztokholmskiej legendy doom metalu wyprodukował - wraz z muzykami Candlemass - Marcus Jidell, gitarzysta Avatarium. Nagrania odbyły się w miejscowym studiu NOX. Okładkę "Sweet Evil Sun" zaprojektował ponownie Erik Rovanpera.

W kompozycji "When Death Sighs" zaśpiewała gościnnie Jennie-Ann Smith, wokalistka Avatarium.



"'Sweet Evil Sun' jest o nadziei, dążeniach, uwielbieniu i porażce. Opowiada o tych wszystkich osobistych bitwach, które toczysz, ale i o niekończącym się rozkładzie ludzkości" - mówi basista Leif Edling.

"Stworzenie tego albumu zajęło ponad rok i nie ma na nim ani jednego słabego utworu! Nagrywanie go było fantastyczne i z niecierpliwością czekamy na jego premierę. To esencja Candlemass zaklęta w jednym albumie" - dodał założyciel zespołu.

Nowy longplay Szwedów będzie mieć swą premierę 18 listopada nakładem austriackiej Napalm Records.

Teledysk do premierowego utworu "Scandinavian Gods" Candlemass możecie zobaczyć poniżej:

Clip Candlemass Scandinavian Gods

Candlemass - program albumu "Sweet Evil Sun":

1. "Wizard Of The Vortex"

2. "Sweet Evil Sun"

3. "Angel Battle"

4. "Black Butterfly"

5. "When Death Sighs"

6. "Scandinavian Gods"

7. "Devil Voodoo"

8. "Crucified"

9. "Goddess"

10. "A Cup Of Coffin".