Pod koniec maja do sieci trafił nowy teledysk i singel Eminema - "Houdini". Klip będący nawiązaniem do wielkiego hitu Slim Shady'ego "Without Me" z 2002 roku szybko stał się internetowym viralem.

W ciągu tygodnia teledysk obejrzano ponad 50 milionów razy! Nic dziwnego, bo Eminem stawia na to, co przyniosło mu popularność na początku kariery - czarny humor i obrażanie innych gwiazd.



W nowym numerze, który jest zapowiedzią albumu "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" Em na celownik bierze m.in.: pokolenie Z, R. Kelly'ego, Paula Rosenberga, Megan Thee Stallion, Sherri Papini, Jimmy’ego Iovine’a, Dr. Dre, RuPaula, a nawet własną córkę Hailie.

Chce pieniędzy od Eminema za ich wspólną rolę. "Możesz wysłać mi czek?"

Gościnnie w teledysku pojawiają się: Snoop Dogg, Dr. Dre, Pete Davidson i The Alchemist. W łóżkowym epizodzie występują natomiast dwie gwiazdy filmów dla dorosłych: Ryan Keely oraz Samantha Mack.

Obie świetnie wspominają pracę na planie z gwiazdorem. Mack podzieliła się anegdotą zza kulis, wyjaśniając, że początkowo myślała, że w scenie zagra w jednym z dublerów Eminema o imieniu "Ralph". Dopiero po chwili zorientowała się, że leży w łóżku z samym raperem.

"Zabawnie komentował uwagi od reżysera. Był bystry i zabawny, cały czas się śmialiśmy. Dopiero, gdy zaczęliśmy kręcić, zdałam sobie sprawę, że obok mnie naprawdę jest Eminem" - wyznała.

Keely również chwaliła sobie współpracę z raperem, jednak pojawił się niewielki zgrzyt. Na początku czerwca aktorka oznaczyła na X gwiazdora pisząc: "Dzięki Eminem za to, że uwzględniłeś mnie w swojej magii i mogłam wziąć udział w 'Houdinim'. To wydaje się nierealne. Ale czy możesz zrobić dla mnie jeszcze jedną sztuczkę i sprawić, abym dostała swój czek?".

Eminem i teledysk "Who Made You". Kto sparodiował Sarę Pallin?

To nie pierwszy raz, gdy Eminem zapraszał gwiazdy z branży tylko dla dorosłych do swoich klipów. W klipie "We Made You" z 2009 roku wystąpiły m.in. Francesa Le oraz Lisa Ann, która sparodiowała Sarę Pallin.

"Na planie nie można było niczego ujawnić. Nie można było mieć przy sobie telefonu ze względu na prywatność. Nie chcieli, aby piosenka wyciekła" - komentowała w rozmowie z Tomem Cridlandem.

"Moja pierwsze spotkanie z Eminemem na planie nastąpiło, gdy był przebrany za Breta Michaelsa z programu 'Rock of Love'. Byłam w samej bieliźnie w łóżku. Pochylił się nade mną i powiedział 'hej'. Świetnie bawiliśmy się na planie. Był bardzo zabawny" - wyjaśniała.