Eminem bez zapowiedzi wydał płytę! Posłuchaj singla "Darkness"

Amerykański raper i producent, Eminem, bez zapowiedzi wydał kolejny album. Do sieci trafił również singel promujący wydawnictwo.

Eminem uznawany jest za jednego z najbardziej kontrowersyjnych muzyków /C Flanigan/WireImage /Getty Images

Premierowy materiał nosi tytuł "Music To Be Murdered By".

Amerykanin zdradził, że przy tworzeniu albumu inspirował się legendarnym reżyserem Alfredem Hitckcockiem.

Eminem do współpracy zaprosił wielu gości. Na nagraniach usłyszymy m.in. Eda Sheerana i Skylar Grey ( posłuchaj! ).

Na nowej płycie znalazł się również duet ze zmarłym niedawno młodym raperem Juicem WRLD.

Wydawnictwo promuje singiel "Darkness". Zarówno w tekście ( sprawdź! ), jak i w obrazującym go teledysku, Eminem porusza temat problemów psychicznych i przestępstw z użyciem broni.

Clip Eminem Darkness

Wizualnie teledysk nawiązuje do tragedii z 2017 r. z Las Vegas, kiedy to szaleniec zabił ponad 50 osób, strzelając z pokoju hotelowego. Wideo kończy się apelem o głosowanie za zmianą regulacji dotyczących posiadania broni w USA.

Ogromna popularność Eminema (prawdziwe nazwisko to Marshall Mathers) rozpoczęła się wraz z ukazaniem się drugiej płyty rapera - "The Slim Shady LP". Album niósł ze sobą sporo kontrowersyjnych treści, jednak wydaje się, że najmocniej zaatakowana została matka rapera (Marshall Mathers oskarżył ją o zażywanie narkotyków). Ta nie pozostała dłużna synowi i wniosła pozew o odszkodowanie w wysokości 10 milionów dolarów. Proces jednak nigdy nie ruszył, gdyż sąd nie przychylił się do racji Deborah Nelson.



Clip Eminem My Name Is (Dirty Version)

W następnych latach Slim Shady nie zamierzał ustawać w atakach na własną rodzinę. Niemal etatową ofiarą jego tekstów była eksmałżonka rapera - Kim Scott. Utwór "Kim" rozpoczyna się serią wyzwisk pod adresem partnerki, a kończy się jej zabójstwem. Gdy ówczesna żona Eminema usłyszała utwór, próbowała popełnić samobójstwo. Do swojego związku raper wielokrotnie odnosił się na scenie. Na wielu koncertach miał on przy sobie gumową lalkę, która miała przedstawiać Kim Scott.



Clip Eminem Kim (2019)

Eminem szybko zyskał łatkę homofoba i rasisty. Nie stronił również od używek. W trakcie pierwszych tras koncertowych raper uzależnił się od narkotyków. Z czasem zaczął poruszać poważniejsze tematy - problemy niższych klas społecznych i choroby psychiczne.