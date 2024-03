Przypomnijmy, że program "Must Be The Music. Tylko muzyka" był emitowany w latach 2011-2016 - w sumie pokazano 11 edycji. W show pojawili się tak znani obecnie wykonawcy, jak m.in. Enej, Red Lips, Anna Karwan, LemON, Kasia Moś, Tomasz Kowalski, Oberschlesien, Mateusz Ziółko, Materia, Shata QS, Piękni i Młodzi, Sachiel, Kaśka Sochacka, Antek Smykiewicz, Besides, Marcin Patrzałek i Hope.

We wszystkich 11 odsłonach uczestników oceniali Kora, Elżbieta Zapendowska i Adam Sztaba. W pierwszych sześciu edycjach towarzyszył im Wojciech "Łozo" Łozowski, którego zastąpił Piotr Rogucki (7-10.). W ostatniej edycji jurorem był Tymon Tymański.

Pojawiły się niepotwierdzone do tej pory pogłoski, że Polsat zamierza reaktywować swój muzyczny program. Nic więc dziwnego, że od razu zaczęły się spekulacje na temat tego, kto może pojawić się w jury - przypomnijmy, że Kora zmarła w lipcu 2018 r. Stanowczą deklarację wyraziła też Elżbieta Zapendowska, która w Polsacie była też jurorką w "Idolu" i "Jak oni śpiewają".

"Muzyka jest moim życiem, ale mam już swój wiek, swoje zrobiłam, swoje się ponarażałam, zdrowie już nie to... Nadszedł czas na odpoczynek" - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Zapendowska nie kryje swoich problemów ze wzrokiem, wprost mówiąc, że "ślepnie".



"Nie ma żadnych szans, żebym odzyskała wzrok. Już się do tego przyzwyczaiłam. Nie ma na to żadnej nadziei, żebym znów widziała, ale pogodziłam się z tym. Trzeba się godzić z różnymi przeciwnościami losu" - mówiła w jednym z wywiadów.



Elżbieta Zapendowska. Najsłynniejsza jurorka w Polsce?

Elżbieta Zapendowska zdobyła popularność w 2002 roku, kiedy to wraz z Robertem Leszczyńskim, Kubą Wojewódzkim i Jackiem Cyganem została jurorem pierwszej edycji programu "Idol". Zapendowska znana była ze swoich szczerych, niejednokrotnie bardzo ostrych, komentarzy.

W programie oceniała uczestników do ostatniej, starej edycji show, czyli do 2005 roku. Następnie była jurorką programów "Jak oni śpiewają" oraz "Must Be The Music". W 2017 roku zasiadła w jury reaktywowanego "Idola", obok Wojtka Łuszczykiewicza, Ewy Farnej i Janusza Panasewicza.