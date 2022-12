Elżbieta Dmoch zniknęła lata temu. Teraz nagrała wiadomość dla fanów

Ostatnie informacje na temat Elżbiety Dmoch nie były dobre. Przeszła zakażenie koronawirusem, potem dopadły ją kłopoty z krążeniem i ostre zapalenie płuc. 71-letnia wokalistka była tak osłabiona, że upadła we własnym mieszkaniu i nie miała siły wstać. Dzięki szybkiej pomocy przyjaciół i oddanych fanów trafiła do szpitala. Przez kilkanaście dni lekarze robili, co mogli, by przywrócić jej zdrowie.

"Nadal jest bardzo słaba, ale nie tracimy nadziei, że będzie lepiej. Najważniejsze jest to, że dała sobie pomóc. To prawdziwy przełom. Wcześniej po prostu odmawiała" - mówił w listopadzie Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej, który odbierał Elżbietę Dmoch ze szpitala.

Elżbieta Dmoch z wiadomością dla fanów

Teraz na profilu Polskiej Fundacji Muzycznej pojawił się nowy post. "Po dwóch pobytach w szpitalu w listopadzie, Elżbieta Dmoch czuje się naprawdę dobrze. Grupą najbliższych znajomych odwiedziliśmy przed Świętami panią Elę w jej mieszkaniu - było to niezwykle sympatyczne i miłe spotkanie, mnóstwo muzycznych wspomnień i świątecznych smakołyków" - czytamy.

"Pod koniec 2022, Fundacja była blisko Elżbiety. Pomagaliśmy jej w wychodzeniu z kryzysu zdrowotnego po dwóch pobytach w szpitalu. Polska Fundacja Muzyczna nie organizowała żadnej zbiórki na pomoc Elżbiecie Dmoch, ale niezawodni darczyńcy sami z siebie dokonali wpłat "dla Eli" na kwotę 3705 PLN na konto PFM!" - dodali. Dzięki temu fundacja mogła kupić wokalistce m.in. nową lodówkę oraz telefon. "Z pozostałych środków postaramy się finansować kolejne potrzebne rzeczy lub usługi medyczne" - zaznaczyli.

W trakcie świąt z Australii do Polski przyjechał Andrzej Krzysztofik, który również występował w zespole 2 plus 1 . Z tej okazji spotkał się z wokalistką, a spotkanie poskutkowało wiadomością, która z pewnością ucieszy fanów zespołu. Muzyk napisał dla Dmoch krótki wierszyk - dedykację dla fanów, którą ta wyrecytowała. Na nagraniu nie można zobaczyć, jak obecnie wygląda wokalistka, jednak można usłyszeć jej głos. "Drodzy fani, tak mi miło, że trzymacie mnie w pamięci, śpiewać dawno zapomniałam, choć czasem to mnie chęci" - słyszymy na nagraniu.

Kim jest Elżbieta Dmoch?

Wokalistka zdobyła popularność w zespole 2 plus 1. Do największych przebojów grupy należą "Chodź, pomaluj świat" czy "Hej, dogonię lato". I choć była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych piosenkarek, po wielu trudnych życiowych momentach usunęła się w cień. Była żoną Janusza Kruka (rozwód wzięli w 1989 r. z powodu jego niewierności). Byli małżonkowie utrzymywali przyjacielskie stosunki.

Zdaniem niektórych Dmoch cały czas wierzyła, że Kruk do niej wróci. 18 czerwca 1992 r. Janusz Kruk niespodziewanie zmarł na zawał serca w wieku 45 lat. Elżbieta Dmoch bardzo przeżyła śmierć byłego męża, na lata wycofując się z życia publicznego i artystycznego. "Z Elą jest utrudniony kontakt. Straciła kontakt z rzeczywistością" - mówił kiedyś w "Super Expressie" Andrzej Rybiński.

Wokalistka wycofała się z życia medialnego. Brała udział w krótkiej reaktywacji 2+1 na przełomie 1998 i 1999 roku, a jej ostatni występ sceniczny odbył się 15 czerwca 2002 roku w Łomży, gdzie wraz z młodymi członkami zespołu PopArt wykonała największe przeboje ze swojego repertuaru.

