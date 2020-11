Elton John wspiera największego przegranego gali Grammy Awards. Co się stało?

Choć Grammys, jak określa się najważniejsze nagrody przyznawane przez amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji, będą przyznawane 31 stycznia 2021 roku, już teraz wiadomo, że największym przegranym tej ceremonii jest Abel Makkonen Tesfaye, który występuje jako The Weeknd. Nie otrzyma nagrody, ponieważ nie przyznano mu ani jednej nominacji. W tej sprawie wypowiedział się sam Elton John.

Elton John skomentował nominacje do nagród Grammy /Michael Kovac /Getty Images

Sir John opublikował na Instagramie grafikę z teledysku tego artysty "Blinding Lights", dodając w podpisie, że "jego skromnym zdaniem" utwór ten powinien otrzymać nagrodę w kategorii: piosenka roku, a cała płyta "After Hours" w kategorii: płyta roku.

Reklama

W komentarzach pod postem Eltona Johna dominuje przekonanie, że Grammy już od dawna niewiele mają wspólnego ze sztuką czy z uczciwością, bo chodzi jedynie o szemrane układy biznesowe.

The Weeknd przed przyznaniem nominacji, był uznawany za jednego z faworytów Grammys. "After Hours" to już jego czwarty album studyjny.

Gdy okazało się, że artysta nie otrzymał żadnej nominacji, oskarżył organizatorów o korupcję. Na to otrzymał odpowiedź, że "nominacji jest mniej niż zasłużonych artystów".

The Weeknd na Open'er Festival 2017 1 / 8 Największą gwiazdą trzeciego dnia tegorocznej edycji Open'er Festival był Kanadyjczyk The Weeknd. Zobacz zdjęcia! Źródło: Reporter Autor: Paweł Skraba udostępnij

The Weeknd zdobył wcześniej trzy nagrody Grammy, za albumy: "Starboy" i "Beauty Behind The Madness" oraz za najlepszy występ R&B (utwór "Earned It"). W przypadku tego artysty może też chodzić o to, że muzyka, którą prezentuje, jest szalenie trudna do zaszufladkowania, a więc i do skategoryzowania.