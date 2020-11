American Music Awards: Taylor Swift i The Weeknd największymi zwycięzcami

Taylor Swift i The Weeknd to najwięksi wygrani pandemicznej gali American Music Awards. Wokalista zaskoczył pojawieniem się na telewizyjnej gali z zabandażowaną głową. Spore emocje wzbudził również występ Jennifer Lopez i Malumy.

The Weeknd triumfował trzykrotnie na gali AMA /Kevin Winter /Getty Images

The Weeknd zwyciężył w kategoriach: najlepszy album soul/R&B, artysta soul/R&B oraz utwór soul R&B. Wygraną zadedykował zmarłemu Prince'owi. "Ostatni raz, gdy otrzymałem tutaj nagrodę (2015 r. - przyp. red.), wręczał mi ją wspaniały Prince. To on sprawił, że zmierzyłem się z R&B. Ta statuetka jest dla niego" - mówił.

Piosenkarz przyciągnął uwagę widzów jednak nie tym, co mówił, ale swoim wyglądem. Wokalista na scenie pojawił się z zabandażowaną głową. Wielu fanów zastanawiało się, czy ich idolowi coś się stało.

Gwiazdor jednak nie doznał jednak żadnej kontuzji, tylko nadal promuje płytę "After Hours". Na gali MTV VMA oraz w programie "SNL" i w teledyskach pojawiał się z twarzą umalowaną tak, by wyglądała na zakrwawioną. W ten sposób miał zwracać uwagę na problem jazdy pod wpływem, co widać m.in. w teledysku "Blinding Lights".

"Gdy chcesz kogoś zobaczyć nocą i jesteś pod wpływem, ale jednak wsiadasz za kółko, to jesteś oślepiany przez światła na ulicy. Nic jednak nie może powstrzymać się od dostania się do tej osoby, bo jesteś tak samotny" - mówił magazynowi "Esquire".

Najważniejszą nagrodę wieczoru zgarnęła Taylor Swift - która wygrała w kategorii artysta roku. Ponadto triumfowała w kategoriach: ulubiona artystka pop/rock i najlepszy teledysk.

Swift zabrakło na gali, a w wypowiedzi nagranej wcześniej zdradziła, że jest zajęta ponownym nagrywaniem swoich sześciu albumów. "Nie mogę doczekać się, aż będziecie mogli ich posłuchać" - stwierdziła.

Po dwie nagrody zgarnęli Doja Cat (najlepsza artystka soul/R&B, najlepszy nowy artysta) oraz Justin Bieber wraz z duetem Dan + Shay (współpraca roku, najlepsza piosenka country).

W najważniejszych kategoriach triumfowali też: BTS (najlepszy duet/grupa), Dua Lipa (najlepsza piosenka pop/rock), Cardi B i Megan Thee Stallion (najlepszy utwór rap/hip hop).

Podczas gali zobaczyliśmy m.in. występy: BTS, Jennifer Lopez i Malumy, Justina Biebera i Shawna Mendesa, Doji Cat, Megan Thee Stallion, Duy Lipy i The Weeknd. Galę poprowadziła Taraji P. Henson.



Lista zwycięzców:

Artysta roku: Taylor Swift

Najlepszy nowy artysta: Doja Cat

Współpraca roku: Dan + Shay i Justin Bieber - "10,000 Hours"

Najlepszy teledysk: Taylor Swift - "cardigan"

Najlepsza artystka pop/rock: Taylor Swift

Najlepsza grupa pop/rock: BTS

Najlepsza piosenka pop/rock: Dua Lipa - "Don’t Start Now"

Najlepsza piosenka rap/hip hop: Cardi B i Megan Thee Stallion - "WAP"

Najlepszy artysta soul/R&B: The Weeknd

Najlepsza artystka soul/R&B: Doja Cat

Najlepsza piosenka soul/R&B: The Weeknd - "Heatless".