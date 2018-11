​Ellie Goulding, Swae Lee i Diplo razem. Zobacz teledysk "Close To Me"

Po trzech latach premierowy utwór zaprezentowała Ellie Goulding, która połączyła siły z Diplo i Swae Lee. Poniżej możecie zobaczyć teledysk do piosenki "Close To Me".

Ellie Goulding prezentuje nowy teledysk /Tim P. Whitby /Getty Images

Wokalistka Ellie Goulding spotkała się w studiu nagraniowym z laureatem Grammy Diplo oraz raperem Swae Lee z Rae Sremmurd. Trio stworzyło wspólny utwór - "Close To Me".

Diplo to DJ i producent, który współtworzy formację Major Lazer, a w tym roku zagościł na listach przebojów także w ramach projektów LSD (z Labrinth i Sią) oraz Silk City (z Markiem Ronsonem). Utwory, które współtworzył Diplo, sprzedały się w nakładzie ponad 15 milionów na całym świecie.

Swae Lee to połowa hiphopowego duetu Rae Sremmurd, który wylansował takie przeboje jak "No Flex Zone", "No Type" czy "Black Beatles" ft. Gucci Mane - ten ostatni utwór spędził siedem tygodni na szczycie zestawienia Billboard Hot 100. Swae współpracował m.in. z Beyonce, French Montaną i Post Malone'em.

Ellie po trzech latach ponownie połączyła siły z członkiem grupy Major Lazer - wcześniej utwór "Powerful" trafił na płytę "Peace Is The Mission".

Zdjęcia do teledysku "Close To Me" powstały w Budapeszcie, a niespełna 32-letnia wokalistka prezentuje się w wielobarwnych stylizacjach.

Clip Ellie Goulding Close To Me - X Diplo ft Swae Lee

