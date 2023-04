Elder Devil: Szczegóły albumu "Everything Worth Loving"

Drugi longplay kwartetu z kalifornijskiego Fresno wyprodukował Jacob Lee, gitarzysta Elder Devil. Masteringiem "Everything Worth Loving" zajął się Jacob Plotkin (Cave In, Old Man Gloom, Street Sects). Okładkę zaprojektował amerykański artysta Derek R. Setzer.

Nowa płyta Elder Devil ujrzy światło dzienne 16 czerwca nakładem Prosthetic Records z Los Angeles.

Przypomnijmy, że "The Light Dimmed Eternal", debiutancki album Elder Devil, miał swą premierę w roku 2019.



Drugi album Amerykanów pilotuje singel "Endless Need". Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Reklama

Wideo ELDER DEVIL - ENDLESS NEED (OFFICIAL VIDEO)

Na płycie "Everything Worth Loving" usłyszymy 13 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Endless Need"

2. "The Hounds At Night"

3. "Awash In Light"

4. "My Body Is An Earthen Shrine"

5. "New Grief"

6. "Insomnia"

7. "What Do You See?"

8. "After Flesh"

9. "Puncture Wound"

10. "Burning Forest"

11. "What Do You Hear?"

12. "Dismal And Alone"

13. "Everything Worth Loving".