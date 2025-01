Urodzony 19 stycznia 1992 roku raper Malcolm James McCormick znany szerzej jako Mac Miller na scenie zadebiutował w 2007 roku. W 2010 podpisał kontrakt z niezależną wytwórnią Rostrum Records , pod której skrzydłami wydał mixtape'y " K.I.D.S. " i " B est Day Ever ". W 2011 światło dzienne ujrzał jego pierwszy album studyjny zatytułowany " Blue Slide Park ". Stał się on pierwszym niezależnie dystrybuowanym debiutem, który trafił na szczyt listy przebojów Billboard 200 od 1995 roku. Muzyk na swoim koncie miał sześć albumów i trzynaście mixtape'ów, pracował z największymi nazwiskami w branży. Ostatnia płyta wydana za życia rapera zatytułowana " Swimming " otrzymała nagrodę Grammy w kategorii "najlepszy rapowy album".

W 2020 roku ukazał się pierwszy pośmiertny krążek Maca Millera zatytułowany " Circles ". Materiał nagrany został zaraz po zakończeniu sesji do "Swimming" i miał być jego dopełnieniem tworzącym dylogię " Swimming in Circles ".

Teraz światło dzienne ujrzał pierwszy singiel z nadchodzącej płyty "Balloonerism" zatytułowany "5 Dollar Pony Rides". Materiał znajdujący się na albumie powstał w 2014 roku przy okazji sesji do krążka "Watching Movies with the Sound Off" i mixtape'u "Faces"