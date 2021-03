Edyta Górniak zaśpiewa dla lekarzy? Tego nikt się nie spodziewał

TVP z okazji Dnia Kobiet zorganizuje koncert dla medyków. Jak się okazuje, jedną z gwiazd będzie Edyta Górniak. Może to dziwić, jeśli wziąć pod uwagę jej zdanie na temat szczepionek i koronawirusa.

Edyta Górniak snuje kontrowersyjne teorie AKPA

Głośno o Edycie Górniak zrobiło się ostatnio po jej wypowiedziach o pandemii koronawirusa. Z trwającej trzy godziny transmisji live na Instagramie dowiedzieliśmy się od niej, że to Bill Gates prowadzi do depopulacji świata poprzez szczepionki, a na świecie mają pozostać jedynie najsilniejsi i potrzebni. Zdaniem wokalistki w szpitalach są statyści, którzy grają zlecone im scenki.



Budzące spore kontrowersje wypowiedzi Górniak szybko wywołały reakcje osób zakażonych koronawirusem. Niedługo potem wokalistka stwierdziła, że jej wypowiedzi zostały zmanipulowane. Komentowała, że tego nie powiedziała. Ani tego, że ludzie nie chorują, ani, że wirusy nie istnieją. Przeciwstawia się jednak samemu wirusowi, który odbiera ludziom nadzieję.



Wyjaśniła również, że na początku trudno jej było się do tego odnieść, więc po prostu obserwowała to, co dzieje się w mediach.

"Czekałam na taki moment, w którym ludzie uświadomią sobie, że to jest absurd. Że nikt nie mógłby czegoś takiego powiedzieć. To zostało zmanipulowane. Został ukierunkowany sposób rozumienia moich słów, co świadczy o tym, że ludziom można wmówić nawet największy absurd, bo gdybym faktycznie powiedziała, że w szpitalach nie ma chorych ludzi, a widzimy jedynie statystów i aktorów, to jest to taki absurd, że komukolwiek chyba niemożliwe jest w to uwierzyć" - mówiła.



Dlatego też może dziwić, że to właśnie ona wystąpi podczas koncertu "Za zdrowie Pań" organizowanego przez Telewizję Polską. Zaproszenia na koncert zostały rozesłane do medyków. Ci jednak sceptycznie podchodzą do pomysłu. "Akurat w tym czasie tylko nam koncertów brakuje. Z gwiazdami disco polo. Te pieniądze na gwiazdorskie obsady można by lepiej wydać" - mówią lekarze w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

"Największą imprezę (nie tylko dla Pań) w Polsce! Koncert przygotowany specjalnie dla widzów TVP z okazji Dnia Kobiet! Podczas koncertu wystąpią największe gwiazdy, które zaśpiewają największe i najpiękniejsze hity wszechczasów. Pamiętając zeszłoroczny sukces koncertu, proponujemy po raz drugi uczczenie Dnia Kobiet wyjątkowym muzycznym wieczorem!" - tak z kolei o imprezie pisze TVP.



Koncert odbędzie się w sali ICE Kraków. Na scenie oprócz Edyty Górniak pojawią się m.in. Dawid Kwiatkowski, Rafał Brzozowski, Joanna Moro, Boys, Future Folk, Gromee i Norbi. Wydarzenie zaplanowane jest na 8 marca 2021 r. o godz. 17:15.