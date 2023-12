Tak TVP zapowiada koncert "Edyta Górniak świątecznie".

"to wyjątkowe spotkanie - nastrojowa muzyczna opowieść osadzona w baśniowej scenerii. To także najpiękniejsze polskie kolędy oraz uwielbiane na całym świecie, nie tylko świąteczne, piosenki w wyjątkowym wykonaniu i autorskich aranżacjach na orkiestrę. To również, a może przede wszystkim, zaproszenie do bardzo intymnego świata artystki. Świata utkanego ze wspomnień, ale i wielkiej nadziei na przyszłość. Edyta Górniak mówi, że to muzyczne fotografie z jej prywatnego duchowego archiwum i zauważa: - Nie ma nic ważniejszego w życiu niż chwile. Więc łapcie Państwo zachłannie każdy moment tego spotkania. To jest wieczór dla Was i dla nas. To także spełnienie mojego dziecięcego marzenia o tym, by robić to, co kocham, dla ludzi, których kocham, dzieląc się muzyką" - czytamy.

Reklama

Edyta Górniak zaprasza świąteczny koncert do TVP

Wiadomo, że wokalistce towarzyszyć będzie na scenie orkiestra dowodzona przez Grzegorza Urbana. Pojawić się ma również "dwóch wyjątkowych gości". Całość wyreżyserował Konrad Smuga.

"Muzyka świąteczna to dla każdego z nas długa lista ulubionych utworów zimowych, romantycznych, radosnych, a nawet baśniowych. Muzyka świąteczna to przecież nie tylko kolędy. Przypominają nam o tym co roku stacje radiowe, lecz nie telewizje" - opowiada Edyta Górniak.

To właśnie ona osobiście wybrała repertuar świątecznego koncertu - pojawią się m.in. "Let it snow", "White Christmas", "Cicha noc", "Lulajże Jezuniu" oraz słynny szlagier "Fly me to the moon" w wykonaniu osoby, która jest Edycie Górniak "szczególnie bliska".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Górniak Mizerna cicha...