Edyta Górniak i Justyna Steczkowska potwierdziły. Ta decyzja wystawi je na próbę

Obie artystki zgodziły się na wspólne występy podczas trasy koncertowej "Wielkie kolędowanie w USA". Trasa ta obejmie osiem koncertów, które odbędą się w takich miastach jak Chicago, Nowy Jork czy Niles. Wydarzenie ma na celu stworzenie rodzinnej, bożonarodzeniowej atmosfery dla Polonii mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. Organizator trasy, Robert Klatt, podkreśla, że obie artystki zaakceptowały fakt, że będą występować razem. Czy może być to pierwszym krok do zażegnania ich długoletniego konfliktu?

Konflikt między Edytą Górniak a Justyną Steczkowską ma swoje korzenie w latach 90., kiedy to obie artystki zyskały ogromną popularność. Ich rywalizacja nie ograniczała się tylko do branży muzycznej - często dochodziło do publicznych sporów i wzajemnych oskarżeń. Edyta Górniak wielokrotnie otwarcie mówiła, że nie chce współpracować ze Steczkowską, oskarżając ją o intrygi i złośliwość.