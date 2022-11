Wokalistka jest obecna na scenie od ponad trzydziestu lat - w czasie swojej kariery nagrała takie przeboje, jak m.in. "Sen" ( posłuchaj! ), "Skłamałam", czy "Jenny" ( posłuchaj! ). Po dłuższej przerwie w działalności spowodowanej problemami ze zdrowiem, artystka wróciła w 2013 roku z albumem "Renovatio". Ostatnią płytą Edyty Bartosiewicz jest "Ten Moment" z 2020 roku.

Edyta Bartosiewicz urodziła się w Warszawie w 1965 roku. Różne źródła podają 1966 jako rok urodzenia piosenkarki jednak 11 stycznia 1965 r. potwierdzono skanem jej dowodu osobistego. Dzieciństwo spędziła na ulicy Wolskiej 113. Już w wieku 10 lat rozpoczęła samodzielną naukę gry na gitarze. Zaczęła tworzyć pierwsze piosenki. Następnie uczyła się w liceum im. Kopernika, trenowała łyżwiarstwo szybkie i siatkówkę. Po skończeniu liceum, podporządkowała się presji rodziców i podjęła studia na SGPiS w Warszawie.

Debiutancki album Edyty Bartosiewicz, pt. "Love", ukazał się 30 lat temu. W związku z tą rocznicą, ukazała się reedycja albumu. Wokalistka porozmawiała o tym krążku z Plejadą.

"Musiało minąć tyle lat, bym doceniła ten materiał, bym otworzyła swoje serce na "Love". Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam, ale tytułowa piosenka opowiada o trudnej miłości do mojej matki" - wyznała.

Pytana o szczegóły tej chłodnej relacji, wokalistka powiedziała, że nie może zdradzać zbyt wiele, ponieważ chce chronić swoją mamę.

"Mogę tylko powiedzieć, że nasze relacje były bardzo trudne, co rzutowało na te aspekty, które symbolizuje matka. Odcinałam się od tej części siebie. Miało to ogromny wpływ na mnie, na moje dojrzewanie i to, jakim stawałam się człowiekiem" - wyjaśniła Bartosiewicz.

To m.in. macierzyństwo sprawiło, że piosenkarka mogła wybaczyć mamie i wyciągnąć do niej dłoń.

"Kluczową sprawą było to, że sama stałam się matką i popełniałam mnóstwo błędów. Chcąc sobie samej wybaczyć, potrzebuję wybaczyć innym" - mówi.

