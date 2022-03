Akcja Tydzień Kobiet w ESKA TV bazuje na sprawdzonej mechanice konkursowej czyli Hit Hunters - Polowanie na Klipy.

Przez cały tydzień od 7 marca widzowie mogą polować na klip jednej z najbardziej charakterystycznych i przebojowych kobiet w polskim show-biznesie, czyli Dody. Do zgarnięcia tym razem aż 2000 zł!

Codziennie, na antenie stacji będzie kilka szans na upolowanie teledysku "Fake Love", a co za tym idzie na zdobycie kasy na wypad z przyjaciółkami.

Co zrobić, by wygrać? Zasady są proste: wystarczy włączyć ESKA TV, upolować klip Dody "Fake Love", wrzucić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu ESKA TV na FB i uzasadnić: dlaczego to ty masz zgarnąć 2000 zł?



Zabawa trwa od 7 do 13 marca. Każdego dnia na instagramowym profilu Eska TV pojawiają się podpowiedzi, o której polować na klip konkursowy.

Przypomnijmy, że "Fake Love" to zapowiedź czwartego solowego albumu Dody, której muzyczne początki sięgają 2000 r. i zespołu Virgin.

W najnowszym singlu wokalistka śpiewa o uzależnieniach od emocji i drugiego człowieka.

"Wszyscy słuchając bitu imprezowego, tanecznego, zapominają o tej warstwie lirycznej, która jest bardzo ważna i w tej piosence również niezwykle istotna. Ja też potraktowałam ten utwór jako ujście, jakiś taki wentyl dla moich różnych sytuacji życiowych, smutnych. I rzeczywiście ta piosenka opowiada o 'Fake Love', czyli o tytułowej miłości, która nie jest prawdziwa, jedyna którą znam, jedyna którą zaznałam w życiu" - tłumaczyła Doda w rozmowie z RMF FM.

Współautorami nagrania są Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór, Radboud Miedema, Twan Ray i Emily Middlemas. Dwaj pierwsi mają na koncie przeboje dla m.in. Roksany Węgiel, Viki Gabor, Kayah, Zuzy Jabłońskiej, Michała Szczygła, Marty Gałuszewskiej, Lanberry, Marcina Maciejczaka i Alicji Szemplińskiej.



"Kłamstwo, które jest na tyle silne, że staje się prawdą, to tylko złudzenie. Kłamstwo, które dobrze opowiedziane roznieca miłość, która jest jednocześnie najszczerszą emocją... O tej dwoistości, manipulacji i utopii jest ten utwór" - czytamy w opisie pod teledyskiem.

Reżyserem klipu i autorem scenariusza jest Kamil Stanek. Główną męską rolę zagrał Kamil Nożyński, aktor i raper znany jako Saful z grupy Dixon37. W dorobku ma m.in. role w serialu HBO "Ślepnąc od świateł" i słowackim filmie "Sprava - The Report". Z kolei we wrześniu tego roku wypuścił solowy album "Krok w chmurach".

W 2021 roku poznaliśmy promującą film "Dziewczyny z Dubaju" (Doda jest współproducentką filmu) piosenkę "Don't Wanna Hide". Utwór przyniósł jej nagrodę "Przebój Lata RMF FM".

Dodajmy, że dyskografię wokalistki zamyka album "Dorota" z 2019 roku.