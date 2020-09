Dziarma znowu zachwyciła. Nie zasłoniła zbyt dużo

Dziarma kolejny raz zaskoczyła swoich fanów. Pokazała nowe śmiałe zdjęcia. "Bardziej kontrowersyjnej baby w polskim rapie nie będzie" - komentują fani.

Dziarma i Adi Nowak na okładce singla "Placebo" /THEDREAMSStudio /materiały prasowe

Osiem lat temu Agata Dziarmagowska przedstawiła się szerokiej publice w "Mam talent".



Później Dziarmagowska zgłosiła się do "X Factora", gdzie trafiła pod skrzydła Ewy Farnej.



Nie był to jednak epizod zbyt długi, bo jurorka postanowiła pożegnać się z uczestniczką w drugim etapie programu, czyli już w domach jurorskich. Gdy odpadła z programu, wielu widzów twierdziło, że Farna wyrzuciła dziewczynę z programu, gdyż była zbyt arogancka.



Pod koniec 2019 roku ukazała się debiutancka, długo wyczekiwana EP-ka Dziarmy pt. "V". Promował ją m.in. singel "Plik".



"Plik" to zarazem odzwierciedlenie obecnego stylu Dziarmy, który mocno odbiega od tego, co wokalistka prezentowała w telewizyjnych programach. Słodki pop zastąpiła elektronika, R&B i hip hop. Wokalistka przefarbowała również włosy i pokazała swoje zdecydowanie bardziej drapieżne oblicze.



Clip Dziarma PLIK

Dziś już zupełnie nie przypomina tej słodkiej blondynki z 2012 roku.

"Nic lepszego dzisiaj się nie da zobaczyć", "Ale modeleczka śliczna", "ehhh kokardką być..." - komentowali zachwyceni fani. Porównywali ją również do Nicki Minaj.