Dziarma znów wywoła zamieszanie? Zobacz teledysk do "Coolaid"

"Coolaid” to kolejny singel znanej z "X Factora" Agaty Dziarmagowskiej, czyli Dziarmy, wydany ponad rok po premierze kontrowersyjnego "KAWAII". Do klipu zrealizowano teledysk, za którego stworzenie odpowiedzialna była ekipa H D S C V M.

"Coolaid", jak podkreśla sama wokalistka, dedykowany jest hejterom i pseudo-przyjaciołom. "Dzisiaj nastały czasy kiedy my śmiejemy się z tych, którzy nas nienawidzą i spijamy śmietankę sukcesu podczas, gdy oni nadal trollują na forach stojąc w miejscu i nie robiąc w życiu nic pozytywnego" - wyjaśnia Dziarma.



