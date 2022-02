Urodził się w Warszawie 6 lutego 1937 r. Młody Ochman nie chciał zostać śpiewakiem, ale malarzem. Po ukończeniu szkoły podstawowej na warszawskiej Pradze zaczął się uczyć w Liceum Plastycznym w Bolkowie na Dolnym Śląsku. Rozpoczął także studia na Wydziale Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Występował jako solista w działającym na uczelni Zespole Pieśni i Tańca AGH "Krakus". Przez trzy sezony śpiewał na scenie Państwowej Opery Śląskiej. Jesienią 1963 roku przeniósł się do teatru operowego w Krakowie, lecz już rok później powrócił do rodzimej Warszawy, gdzie właśnie niebawem miał otworzyć swe podwoje odbudowany z gruzów Teatr Wielki.

W styczniu 1967 roku wykonał partię Turiddu na premierze "Rycerskości wieśniaczej" Pietro Mascagniego na scenie Państwowej Opery w Berlinie. Wystąpił także w Monachium, Hamburgu, czy w Wielkiej Operze Paryskiej. Śpiewał też za Atlantykiem - w Chicago, Nowym Jorku i San Francisco.

Ochman nagrywał płyty dla "Polskich Nagrań" i słynnej zachodnioniemieckiej wytwórni Deutsche Grammophon - m.in. "Idomeneusza", "Salome" Richarda Straussa, "Requiem" Mozarta, a także moniuszkowską "Halkę".

Jest dziadkiem Krystiana Ochmana, tenora i studenta Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zwycięzcy jedenastej edycji programu "The Voice of Poland" oraz jedną z 10 osób, które mają szansę reprezentować Polskę podczas Eurowizji 2022.

"Bardzo podoba mi się muzyka, którą komponuje i wykonuje, ale nie mógłbym mu pomóc w sprawach jej interpretacji. Radzi się mnie w sprawach muzyki klasycznej. Jest niezwykle ambitny i pracowity, dąży do perfekcji, a to jest czasem dla artysty męczące, bo musi istnieć margines zwolnienia od obowiązku bycia perfekcyjnym. Potrafi też skupić na swoim śpiewaniu uwagę słuchaczy. Popularność to dla mnie sprawa drugorzędna. Pierwszorzędne jest szanowanie publiczności. Najważniejszym krytykiem jest publiczność i własne sumienie artystyczne. Tego trzeba się trzymać chcąc tworzyć prawdziwą sztuką. Powtarzam mu tę zasadę" - mówił PAP Wiesław Ochman.

Wiesław Ochman kończy 85 lat. Andrzej Duda: "Pragnę podziękować Panu za wspaniałe dokonania artystyczne"

Z okazji urodzin tenora na stronie prezydenckiej kancelarii opublikowano w niedzielę życzenia prezydenta Andrzeja Dudy.

"Maestro - Dostojny Jubilacie! Proszę przyjąć bardzo serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności z okazji pięknego jubileuszu 85. rocznicy Pańskich urodzin. Z głębokim szacunkiem i uznaniem pragnę podziękować Panu za wspaniałe dokonania artystyczne, które w istotny sposób pomnażają bogactwo polskiej kultury" - napisał prezydent.

"Przed ponad 60 laty nasza gospodarka zapewne mogła zyskać w Pana osobie zdolnego inżyniera, ale cieszymy się ogromnie, że jako absolwent prestiżowej Akademii Górniczo-Hutniczej zdecydował się Pan jednak wkroczyć na drogę kariery muzycznej" - podkreślił prezydent.

"Już w trakcie studiów podjął Pan naukę śpiewu pod kierunkiem znakomitych profesorów, a skala Pańskiego talentu zaprowadziła Pana na scenę Opery Śląskiej, Opery Krakowskiej, a wkrótce również Teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie śpiewał Pan główne role w utworach najznakomitszych kompozytorów" - zaznaczył Duda.

"Jesteśmy także wdzięczni za Pańskie liczne nagrania radiowe i płytowe, które współtworzą historię najwybitniejszego wykonawstwa muzycznego naszych czasów. Czerpiąc ze swych bogatych doświadczeń i poszukując nowych form wypowiedzi, podjął się Pan działalności reżyserskiej, kreując wiele cieszących się uznaniem spektakli operowych" - kontynuował.

Prezydent podkreślił, że Ochmanowi należne jest również ogromne podziękowanie za - jak napisał - piękne inicjatywy charytatywne.

Prezydent życzył Ochmanowi dobrego zdrowia, wielu sił, pogody ducha i nieprzerwanej aktywności, a także spełnienia planów i zamierzeń oraz poczucia wielkiej dumy i satysfakcji z odniesionych sukcesów.

Gliński do Wiesława Ochmana: "Zdobywał Pan niestrudzenie wokalny Olimp"

Do życzeń dołączył się minister kultury Piotr Gliński.

"Z okazji jubileuszu 85. urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy poszanowania za działalność artystyczną oraz dokonania istotnie wzbogacające rodzimą sztukę wysoką. (...) Chylę czoła przed Pańskim imponującym dorobkiem, zdobiącym polską kulturę i uświetniającym współczesne karty jej historii" - napisał w swoim liście.

Podkreślając wokalny kunszt, muzykalność i unikatowy tembr głosu artysty, wicepremier przypomniał, że jego wirtuozerskie kreacje oklaskiwała publiczność najważniejszych scen światowych, w tym mediolańskiej La Scali, Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz teatrów operowych w Buenos Aires, Chicago, Moskwie, San Francisco, Madrycie i Wiedniu.

"Śpiewając pod batutą największych dyrygentów, jak Herbert von Karajan, Karl Böhm, Leonard Bernstein, Kazimierz Kord, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, zdobywał Pan niestrudzenie wokalny Olimp" - napisał minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman jest zwycięzcą 11. edycji "The Voice of Poland" oraz wnukiem słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Jego uczestnictwo w telewizyjnym show zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów.

Ochman nazywany był objawieniem i fenomenem, a jego pierwszy autorski utwór "Światłocienie" typowany był jako jeden z najlepszych debiutanckich singli laureatów "The Voice of Poland". Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Top200 Spotify. Singel osiągnął status złotej płyty.



Drugi singel "Wielkie tytuły" znalazł się na pierwszym miejscu na karcie na czasie Youtube. Również na KNC znalazły się cztery kolejne single z teledyskami.

Krystian z utworem "Prometeusz" wygrał 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w koncercie Premier oraz jako pierwszy polski wokalista wziął udział w The Circle Sessions, gdzie zaprezentował na żywo dwa utwory "Lights In The Dark" oraz "Ten sam ja".



Debiutancki album Krystiana pt. "Ochman" miał premierę 19 listopada 2021 roku. Znalazło się na nim 11 utworów. Warto dodać, że płyta trafiła na szczyt listy przedsprzedaży na Empiku oraz zadebiutowała na szóstym miejscu OLiS. Krystian został nominowany do Odkryć Empiku 2021 w kategorii Muzyka za debiutancki album "Ochman".