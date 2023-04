Dwa Sławy, Mielzky, Pers i The Returners z nowym singlem! "I znów" zapowiada "I JEST TO MOŻLIWE Mixtape"

Trzy tygodnie po pierwszym singlu z "I JEST TO MOŻLIWE Mixtape" do naszych uszu i oczu trafia druga zapowiedź tego nietuzinkowego materiału. Tym razem Dwa Sławy, Mielzky i Pers wzięli na warsztat fundamentalny temat przemijania, rutyny i powtarzalności, a o zaklętej pętli życia opowiadają oczywiście na pętli wyprodukowanej przez The Returners.

Dwa Sławy, Mielzky, Pers i The Returners /materiały promocyjne