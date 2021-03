Doug Parkinson nie żyje. Wokalista miał 74 lata

Australijski wokalista Doug Parkinson zmarł 15 marca w wieku 74 lat.

Reklama

Doug Parkinson miał 74 lata /Fairfax Media Archives /Getty Images

Tragiczne wieści potwierdził menedżer Parkinsona - Lionel Midford.

Reklama

"Legendarny australijski artysta obdarzony potężnym głosem zmarł nagle w swoim domu" - czytamy w oświadczeniu. Nie ujawniono przyczyny śmierci piosenkarza.



Doug Parkinson był liderem zespołów takich jak: Strings And Things (1965), The Questions (1966), Doug Parkinson in Focus (1968), Fanny Adams (1971) oraz The Life Organisations (1973).



Wideo Doug Parkinson-Dear Prudence

Jego największym przebojem był cover utworu The Beatles "Dear Prudence" z 1969 roku oraz jego autorska kompozycja "Without You".

Wokalista miał też na koncie siedem albumów studyjnych oraz występy w musicalach "Tommy", "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" oraz "Jesus Christ Super Star".

Parkinsona nazywano "najwspanialszym głosem soulu w Australii".

Wideo DOUG PARKINSON - I`LL BE AROUND