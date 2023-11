O poważnych problemach rodzinnych Dolly Parton ( sprawdź! ) poinformowały amerykańskie media (m.in. Radar Online). Według ich źródeł Carl Thomas Dean, 81-letni mąż wokalistki, jest chory na Alzheimera.

Gwiazda country, mimo że 17 listopada wydała album "Rockstar", a w związku z tym ruszyła cała medialna machina promocyjna płyty (w planach mówiło się również o trasie koncertowej po USA), miała zdecydować o zawieszeniu kariery.



Parton chce spędzać ze swoim mężem więcej czasu, zanim jego stan się pogorszy. Dodatkowo wokalistka chce nadzorować jego opiekę. "Dolly koncertuje od dawna, ale ponieważ zdrowie jej męża ma pierwszeństwo, zdecydowała się wycofać ze swoich planów i skupić na tym, co dla niej jest najważniejsze - rodzinie" - podało źródło "National Enquirer".

"Chce mieć pewność, że będą cieszyć się każdą ostatnią chwilą spędzoną razem" - czytamy.

Kim jest mąż Dolly Parton? Nie pokazuje się publicznie. "Nie lubi tego"

Dolly Parton to jedna z najsłynniejszych wokalistek country w Stanach Zjednoczonych. Jednak mimo ogromnej popularności mało kto wie, jak wygląda i co robi mąż gwiazdy - Carl Thomas Dean.



Para jest ze sobą od ponad 60 lat. Ślub wzięła w 1966 roku i od tamtego czasu małżonkowie wiodą szczęśliwe życie. Dean zdecydował jednak, że nie będzie uczestniczył ze swoją żoną w działalności publicznej.



Piosenkarka wielokrotnie była pytana o swojego partnera. Dolly przyznała, że show-biznes to zdecydowanie nie jest miejsce dla jej męża. "On taki nie jest. Jest cichą, nieco wycofaną osobą i zorientował się, że jeśli kiedykolwiek trafi do tego świata, nigdy nie zazna spokoju. I ma rację" - mówiła Parton dla Entertainment Tonight.

"Powiedział mi: nie wybrałem tego świata, wybrałem ciebie, a ty wybrałaś ten świat. Możemy prowadzić osobne życia, ale być ze sobą. I to właśnie robimy" - kontynuowała.