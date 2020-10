Dolly Parton i prywatność jej męża. "To nie jest jego świat"

Ikona muzyki country Dolly Parton od 56 lat jest żoną Carla Thomasa Deana. Mąż nigdy nie towarzyszy jej w publicznych wydarzeniach, ponieważ, jak podkreśla wokalistka, ochrona prywatności w jej rodzinie jest najważniejsza.

Dolly Parton to jedna z najsłynniejszych wokalistek country w Stanach Zjednoczonych. Jednak mimo ogromnej popularności, mało kto wie, jak wygląda i co robi mąż gwiazdy - Carl Thomas Dean.

Para ślub wzięła w 1966 roku i od tamtego czasu wiodą szczęśliwe życie. Dean zdecydował jednak, że nie będzie uczestniczył ze swoją żoną w działalności publicznej.

Piosenkarka o swojego partnera została zapytana podczas wywiady z Entertainment Tonight. Pretekstem do tego była promocja książki gwiazdy pt. "Dolly Parton, Songteller: My Life In Lyrics".



Wokalistka przyznała, że show-biznes to zdecydowanie nie jest miejsce dla jej męża. "On taki nie jest. Jest cichą, nieco wycofaną osobą i zorientował się, że jeśli kiedykolwiek trafi do tego świata, nigdy nie zazna spokoju. I ma rację" - mówiła Parton.

"Powiedział mi: nie wybrałem tego świata, wybrałem ciebie, a ty wybrałaś ten świat. Możemy prowadzić osobne życia, ale być ze sobą. I to właśnie robimy" - kontynuowała.

Parton dodała, że sekretem tego, że wytrzymała ze swoim mężem ponad pół wieku jest to, że z powodu jej kariery nie widują się codziennie. "Udaje nam się, bo mnie nie ma" - zażartowała.

"Mam do siebie szacunek i uznanie. Mamy świetne poczucie humoru i świetnie się ze sobą bawimy" - dodała.