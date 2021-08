Dolly Parton napisała pierwszą powieść. Pomógł jej autor bestsellerowych kryminałów

Dolly Parton może pochwalić się kolejnym artystycznym osiągnięciem. Legendarna piosenkarka country, która ma na koncie dziewięć statuetek Grammy i trzy nominacje do Złotego Globu, teraz postanowiła sprawdzić się w roli pisarki. Gwiazda spełniła w ten sposób swoje wielkie marzenie, o którym kilkakrotnie wspominała w wywiadach i mediach społecznościowych.

Autorka przeboju "Jolene" napisała powieść zatytułowaną "Run, Rose, Run", która na rynku wydawniczym zadebiutuje wiosną przyszłego roku wraz z towarzyszącym jej albumem.

Reklama

Jak głosi opis wydawcy, 448-stronicowy thriller opowiada o młodej piosenkarce i autorce tekstów, która przeprowadza się do Nashville, by "wypełnić swoje przeznaczenie i zostać gwiazdą estrady". Tytułowa Rose pragnie za wszelką cenę uwolnić się od demonów przeszłości i mrocznego sekretu, który w każdej chwili może zniweczyć jej plany.

Wideo Dolly Parton - Jolene at Glastonbury 2014

Współautorem książki jest James Patterson, znany amerykański pisarz, twórca poczytnych kryminałów i thrillerów. "Jestem niesamowicie podekscytowana faktem, że wraz z Jamesem napisałam swoją pierwszą powieść. Przygotowałam również nową płytę, która bazuje na postaciach i sytuacjach opisanych w powieści i będzie wydana razem z nią. Mam nadzieję, że zarówno książka, jak i piosenki dostarczą wam tyle radości, ile nam dostarczyło składanie tego dzieła w całość" - ogłosiła Parton w zamieszczonym na Instagramie poście.

Instagram Post

"To był zaszczyt i wielka frajda móc pracować z niepowtarzalną Dolly Parton, którą od lat podziwiam za jej muzykę, umiejętność opowiadania historii i niezwykłą hojność. Szczególnie oszałamiające w tym projekcie jest to, że czytanie powieści będzie wzbogacone o słuchanie albumu. To doprawdy wyjątkowe doświadczenie, które czytelnicy z całą pewnością docenią" - chwali swoją współpracę z artystką pisarz w oświadczeniu opublikowanym przez "People".

Premierę książki "Run, Rose, Run" zaplanowano na 7 marca 2022 roku.