Doda zaprasza na casting od "Dziewczyn z Dubaju". Kiedy premiera filmu?

Zaangażowanie Dody w powstanie tego filmu nie powinno nikogo zaskakiwać, producentem "Dziewczyn z Dubaju" jest bowiem jej mąż, Emil Stępień. Z kolei reżyserią zajmie się Maria Sadowska.

"W związku z licznymi zapytaniami od was, chciałabym zaprosić w imieniu reżyserki, Marii Sadowskiej na dzień otwarty castingu do filmu 'Dziewczyny z Dubaju', 20 lutego od 13.30 do 20.30. Zapraszam was, to jest ostatni dzień castingów", powiedziała Doda w swojej relacji na Instagramie.

Zapytana przez jedną z fanek "Czy kobiety z tatuażami i poprawione mają szansę", odpowiedziała: "Wszystkie ładne i z charakterem". Szczegóły dotyczące obsady filmu nie są jeszcze znane.

Współautorem scenariusza do "Dziewczyn z Dubaju" jest Mitja Okorn (m.in. "Listy do M.", "Planeta singli"), a inspiracją głośny reportaż o Polkach, które pracowały jako luksusowe prostytutki u arabskich szejków.



"Dziewczyny z Dubaju" to oparta na faktach książka Piotra Krysiaka o bohaterkach "afery dubajskiej" z 2015 roku. To historia o zorganizowanej prostytucji Polek z arabskimi klientami. Autor opisuje, w jaki sposób gwiazdy show-biznesu były werbowane i jak wyglądała ich praca. Opowieść oparta jest w dużej mierze na dokumentacji sądowej.

Jak zdradziła Maria Sadowska, fabuła opowie o losach dziewczyny pochodzącej z małej miejscowości, która zostaje call girl, a następnie zaczyna sprowadzać inne Polki na Bliski Wschód.

"Chcę uniknąć oceniającego spojrzenia. Nie chcę patrzeć na nie z góry. Próbuję zrozumieć ich motywacje (...) Wszystkie dziewczyny wiedziały, na co się piszą. Wiele z nich traktowało tę możliwość jako pewien rodzaj wyzwolenia. To nie były tylko prostytutki, ale też znane modelki, piosenkarki, hostessy, stewardessy", powiedziała Sadowska w wywiadzie dla "Wprost".

Otwarty casting do filmu odbędzie się 20 lutego w studio Tanka przy ul. Chełmskiej 19/21 w Warszawie. Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy "Dziewczyny z Dubaju" trafią na ekran.



Przypomnijmy, że ostatnio Doda (15 lutego skończyła 36 lat) zapowiedziała zawieszenie kariery muzycznej.

Zapowiedziała, że wróci, gdy będzie miała gotową nową płytę. Na marzec tego roku ma zaplanowane jeszcze koncerty w filharmoniach w Łodzi, Rzeszowie, Poznaniu i Szczecinie. Później wraz z mężem, Emilem Stępniem, wyjedzie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na plan filmu "Dziewczyny z Dubaju".