Doda nagrywa muzykę do filmu "Dziewczyny z Dubaju". Wspomniała swoją pierwszą płytę

Z ostatniej relacji na Instagramie Dody można się dowiedzieć, że właśnie jest nagrywana muzyka do "Dziewczyn z Dubaju", a ona bierze w tych nagraniach czynny udział. Okazuje się też, że rzecz się dzieje w tym samym studiu, w którym powstała pierwsza płyta Dody i zespołu Virgin zatytułowana po prostu "Virgin". Wywołało to u piosenkarki falę wspomnień.

Reklama

Doda pracuje nad filmem "Dziewczyny z Dubaju" AKPA

Ostatnie półtora roku Doda poświęciła filmowi "Dziewczyny z Dubaju" i nie zajmowała się projektami muzycznymi. Gdy w marcu 2019 roku ogłosiła, że z powodów zdrowotnych na jakiś czas porzuca scenę, fani piosenkarki liczyli, że ta przerwa nie potrwa długo.

Reklama

Wiele jednak wskazuje na to, ze robienie filmów pociąga Dodę tak samo, jeśli nie bardziej, jak koncerty dla publiczności. Film, który produkowała Doda, jest już prawie skończony, doczekał się nawet pokazu przedpremierowego dla osób z najbliższego otoczenia piosenkarki oraz reżyserki Marii Sadowskiej. A po pokazie Doda sugerowała w jednym z wpisów na Instagramie, że być może skorzysta z rad zaprzyjaźnionych aktorek i w przyszłości spróbuje zająć się też reżyserią.

Jej najnowsza relacja na Instagramie wskazuje jednak na to, że nie porzuciła muzyki zupełnie. Gwiazda ujawniła, że właśnie jest nagrywana muzyka do "Dziewczyn z Dubaju", a ona uczestniczy w tych nagraniach.

Jak się okazuje, prace nad ścieżką dźwiękową odbywają się w tym samym studiu, w którym powstała pierwsza płyta zespołu Virgin, którego Doda była wokalistką.

Doda świętuje swoje 36. urodziny 1 / 5 Tak Doda świętowała swoje 36. urodziny Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij

"Siedzę dokładnie na tym samym przystanku w Izabelinie pod Warszawą, na którym siedziałam równo 20 lat temu, gdy nagrywałam moją pierwszą płytę z zespołem Virgin, miałam wtedy 17 lat. Chciałam wam powiedzieć teraz coś megawzruszającego. Zastanawiałam się wtedy, siedząc na tym przystanku, czy płyta osiągnie sukces, czy ja osiągnę sukces, przecież tak bardzo tego chciałam, to było moje wielkie marzenie. I dzisiaj, gdy zobaczyłam ten przystanek, pomyślałam, że nie można ani przez chwilę wątpić w siebie" - wyznała gwiazda.

Wokalistka dodała jeszcze zdanie, które z pewnością rozbudzi nadzieje jej wiernych fanów. "Co prawda nie jadę nagrywać swojej pierwszej płyty, ale kto wie, którą..." - powiedziała tajemniczo piosenkarka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2020: "Oszałamiający wygląd to nie dzieło przypadku" INTERIA.PL

Czyżby premiera filmu "Dziewczyny z Dubaju" była także okazją do promowania nowego singla Dody? A może to tylko prowokacja ze strony piosenkarki? Tego artystka na razie nie zdradza, za to zachęca internautów, by - tak jak ona - nie rezygnowali ze swoich marzeń.

"Będą was spotykać różne trudności, wzloty i upadki, wiele razy będziecie chcieli zejść z raz obranej drogi, ale nigdy tego nie róbcie. Ja miałam bardzo ciężko, naprawdę, bez żadnych znajomości, bez pieniędzy, zawsze pod górkę. Nie wiem, dlaczego, może przez mój charakter, może przez to, że nie chciałam iść na żadne kompromisy, jestem tu gdzie jestem, jestem niezależna finansowo, emocjonalnie pod każdym względem" - przekonuje.