Oprócz rozwijania swojej kariery muzycznej, Doda ostatnio zajmowała się głównie sprzedażą cyfrowych skanów swojego ciała w formie tokenów NFT, produkcji filmu "Dziewczyny z Dubaju", rozwodem z Emilem Stępniem, a także... warsztatami psychologicznymi on-line. Znalazła jednak trochę czasu, żeby opublikować na Instagramie nowe, zmysłowe zdjęcia. Powód? Przekroczenie 1,25 mln obserwatorów.

"Dokładnie rok temu na moim instagramie liczba followersów przekroczyła 1 MILION! Od tamtego czasu doszło prawie ćwierć miliona kolejnych obserwatorów!!!" - napisała Rabczewska.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda o byciu producentką filmową TV Interia

Doda: Nowa piosenka. Kiedy premiera?

Doda przywitała wszystkich nowych fanów, a także zdradziła, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się premiera jej nowej piosenki!



"Serdecznie Was witam na pokładzie i dziękuję tym co ze mną pozostali! mam nadzieję że mój najnowszy singiel, którego premiera jeszcze w tym miesiącu będzie dla Was równie miłą niespodzianką co dla mnie Wasza obecność i wsparcie!" - oświadczyła wokalistka.

Przed gwiazdą czeka jeszcze nagranie klipu. Doda zdradziła również, że dzięki wynikom filmu 'Dziewczyny z Dubaju', którego jest producentką, otrzyma podczas gali Stowarzyszenia Kin Polskich tzw. "Platynowy bilet".



"Wchodzę na plan klipu za parę dni, a potem jako producent odbieram na gali Stowarzyszenia Kin Polskich 'Platynowy bilet' za ponad 800 tys. widzów w kinie za film 'Dziewczyny z Dubaju'. To wszystko dzięki Wam! Zapowiada się szalony tydzień, trzymajcie kciuki" - poprosiła Doda.



Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2020: "Oszałamiający wygląd to nie dzieło przypadku" INTERIA.PL

Oprócz tego, na końcu wpisu, gwiazda dodała tajemniczo: "Ps: To na co czekacie jest w linku bio"



Link prowadzi do psychologicznych warsztatów on-line, prowadzonych przez Rabczewską. W kursie "Jak spie***ić sobie życie prywatne i tanecznym krokiem wyjść z czarnej d**y" Doda "pomoże rozwinąć wewnętrzną pewność siebie, abyście mogli przejąć kontrolę nad swoim życiem". Zainteresowani?



Doda i jej przebieranki - Tauron Arena Kraków, 1 czerwca 2019 r. 1 / 13 Zobacz zdjęcia z koncertu Dody promującego plytę "Dorota" Źródło: AKPA udostępnij