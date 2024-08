Do "Mam talent" przyszła jako 15-latka, teraz walczy o Bursztynowego Słowika. Kim jest Paula Biskup?

Oprac.: Michał Boroń

Jednym z koncertów w ramach Top of the Top Sopot Festival będzie wtorkowa rywalizacja o Bursztynowego Słowika. Jedną z kandydatek do tej nagrody jest Paula Biskup z piosenką "Poszukam". Co już wiemy?