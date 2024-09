Nagrania siódmego longplaya lubelskiego kwintetu odbyły się w Roslyn Studio (partie perkusji), Zed Studio (ścieżki gitar i wokali) oraz Kamil Home Studio (bas) we współpracy z inżynierem dźwięku Krzysztofem Godyckim . Miksem i masteringiem w Zed Studio zajął się Tomek Zalewski . Na okładce znajdziemy obraz "Angel Of Death III" zmarłego w 2022 roku, polskiego artysty Mariusza Lewandowskiego .

Wyjaśnijmy, że tytułowa apofenia (z gr. pojawiać się, podkreślać, sprawiać, że staje się) to doświadczenie odnajdywania związków i ukrytych sensów w przypadkowych oraz nic nieznaczących zjawiskach, faktach, zdarzeniach. Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte w 1958 roku przez Klausa Conrada w pracy o wstępnych etapach schizofrenii, który określił apofenię jako nieumotywowane dostrzeganie związków, któremu towarzyszy specyficzne doświadczanie nienormalnej znaczeniowości.

W sieci pojawił się niedawno "Sermon Of Hypocrisy", pierwszy premierowy utwór z siódmego longplaya Deivos. Możecie go posłuchać poniżej:

1. "Feretory"

2. "My Sacrifice"

3. "Sermon Of Hypocrisy"

4. "De Materia Turpi"

5. "Revelations"

6. "The Great Day Of His Wrath"

7. "Apophenia"

8. "Maelstrom Of Decay"

9. "Persecutor".