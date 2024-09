Zenek Martyniuk to niekwestionowany król disco polo. Obecny jest na polskiej scenie już od ponad trzech dekad i dziś trudno wyobrazić sobie polską muzykę rozrywkową bez jego hitów, takich jak "Przez twe oczy zielone" czy "Przekorny los" . Niedawno podjął się zupełnie nowej roli - został jurorem w programie "Disco Star" , emitowanym przez Polo TV .

Prowadzącą "Disco Star" została Edyta Folwarska , która niedawno udzieliła wywiadu Pomponikowi. Opowiedziała w nim o swoim zaskoczeniu królem disco polo. Okazuje się, że piosenkarz jest prawdziwym profesjonalistą i ekspertem od oceniania występów innych. "Byłam tak zaskoczona po nagraniach, że nawet podeszłam do Zenka Martyniuka i powiedziałam mu: 'Zenek, jestem w szoku, jakim ty świetnym jesteś jurorem' " - wyjawiła gospodyni programu.

Prowadząca zwróciła szczególną uwagę na wysoki poziom merytoryczny wypowiedzi jurorskich gwiazdora. Jej zdaniem Zenek Martyniuk doskonale odnajduje się w swojej roli i wykazuje się ogromną wiedzą z zakresu muzycznego. "Wystarczy, że on usłyszy trzy nutki i już wie, czyja to jest piosenka. A jak usłyszy swoją, to od razu wychodzi na scenę i cały czas śpiewa. Daje takie poczucie luzu uczestników. Zenek był bardzo dobrym jurorem" - podkreśliła Edyta Folwarska.