Magazyn "Guitar World" obwołał Marcina Patrzałka (muzyk na światowym rynku funkcjonuje tylko pod swoim imieniem) "jednym z najbardziej utalentowanych gitarzystów swojego pokolenia".

Wyprodukowany wspólnie z Danem Bookiem (m.in. blink-182, Shania Twain, Britney Spears) debiutancki album "Dragon in Harmony" zawiera utwory nagrane z Timem Hensonem z Polyphia ("Classical Dragon", 3,4 mln wyświetleń), piosenkarką i autorką tekstów Delaney Bailey ("Allergies") oraz japońskim gitarzystą Ichiką Nito. Na płycie znalazły się także aranżacje Marcina utworów Nirvany ("Heart Shaped Box"), Justina Timberlake'a, Sade, Mozarta, Debussy'ego i Milesa Davisa/Billa Evansa.

Marcin Patrzałek i jego najwspanialsze wspomnienie

Do sieci właśnie trafił teledysk "When the Light Goes", będący efektem współpracy Marcina z Portugal. The Man. Wyreżyserowany przez samego Marcina klip opowiada abstrakcyjną historię opartą na słowiańskiej mitologii i ambientowym tekście Johna Gourleya, lidera wspomnianej grupy. Ich współpraca zaczęła się, gdy John Gourley skomentował jedno z nagrań Patrzałka.

Marcin, Portugal. The Man - When The Light Goes (Official Video)

"Uwielbiam ten zespół. Odpowiedziałem: 'dzięki za wsparcie. Proszę, wystąp w jednej z moich piosenek'. John jest przekochany, nie jestem w stanie mu się odwdzięczyć. To jedno z moich najwspanialszych wspomnień - praca nad tą piosenką, od początku do samego końca" - opowiada gitarzysta, który był w liceum, gdy premierę miał "Woodstock", wydany w 2017 r. ósmy album Portugal. The Man z nagrodzonym Grammy przebojem "Feel It Still".

24-letni Polak w ciągu zaledwie kilku lat zdobył uwagę reprezentantów różnych gatunków i pokoleń - od bohaterów gitary, takich jak Tom Morello (Rage Against The Machine) i Paul Stanley (Kiss), po ikony popu Madonnę i Jungkooka z BTS, a nawet hiphopowe legendy - Timbalanda i Ty Dolla $ign.



"Urodziłem się w roku 2000, Roku Smoka, a mój debiutancki album wydaję w 2024 roku - kolejnym Roku Smoka. Wydało się to dość dobrym pomysłem. Smok jest ognistą mityczną bestią, nieokiełznaną i chaotyczną. A potem pojawia się ta idea harmonii, która jest jego całkowitym przeciwieństwem. W ostatnich latach robiłem wiele rzeczy, ale niekoniecznie łączyłem je w całość - wszystko było w kawałkach. Nareszcie stworzyłem artystyczną deklarację, która jest spójna. Smok jest w harmonii" - podkreśla Marcin.

Jak zaczęła się kariera Marcina Patrzałka? Wygrał talent show w Polsacie

Urodzony w 2000 roku w Kielcach, Marcin rozpoczął naukę gry na gitarze klasycznej w wieku 10 lat. Dwa lata później rozpoczął naukę technik flamenco pod kierunkiem hiszpańskiego gitarzysty Carlosa Pinany. Następnie zanurzył się w świecie perkusyjnego fingerstyle (wykorzystując cały instrument w nieoczekiwany i innowacyjny sposób) i rozwinął unikalny styl i brzmienie, które mimo młodego wieku, przysporzyły mu wielu fanów na całym świecie.

Marcin zyskał popularność po wygraniu dziewiątej edycji polskiego talent show "Must Be the Music" (2015), a następnie włoskiego "Te Si Que Vales" (2018). Urzekł także publiczność telewizyjną, liczącą ponad 10 milionów widzów w USA, docierając do półfinału "Mam talent" (2019). "Niesamowite, to było niesamowite. (...) 99 proc. ludzi, którzy pojawiają się na scenie z gitarą nie potrafią na niej grać. Ty zademonstrowałeś do czego ten instrument tak naprawdę został stworzony. To było niezwykłe" - zachwycał się juror Simon Cowell .

W 2022 roku polski gitarzysta został ambasadorem japońskiej marki Ibanez Guitars i wprowadził na rynek sygnowaną gitarę, dołączając do takich nazwisk, jak Joe Satriani, Steve Vai, Tim Henson i Ichika Nito. Muzyk ma za sobą już pierwszą światową trasę - w ciągu kilku tygodni wyprzedał koncerty w Azji i Ameryce Północnej.



Marcin - szczegóły płyty "Dragon in Harmony" (tracklista):

1. "Guitar Is Dead"

2. "I Killed It"

3. "When The Light Goes" (feat. Portugal. The Man)

4. "Cry Me A River"

5. "Classical Dragon" (feat. Tim Henson)

6. "Smooth Operator"

7. "Allergies" (feat. Delaney Bailey)

8. "Nardis"

9. "I Don't Write About Girls" (feat. Ichika Nito)

10. "Clair de Lune"

11. "Cough Syrup"

12. "Heart-Shaped Box"

13. "Bite Your Nails"

14. "Requiem".

