Niemal identycznym stażem co Distant mogą pochwalić się Amerykanie z Enterprise Earth . W lutym ekipa ze Spokane wypuściła album "Death: An Anthology" , sprawiając, że zespół uznawany jest za jedno z ciekawszych zjawisk w nowoczesnym metalu w ostatnich latach. Wgniatające breakdowny, tłuste riffy, solówki niczym żywcem wyciągnięte z NWOBHM, ale przede wszystkim popisy wokalne Travisa Worlanda - to wszystko znajdziecie na ich piątej płycie.

Trzecim zespołem w zestawie będzie pochodzący ze stanu Pensylwania The Last Ten Seconds Of Life. Działająca od blisko 15 lat deathcore'owa maszyna ma w dorobku 7 dużych albumów, a ostatni z nich, "No Name Graves", ukazał się na początku tego roku.