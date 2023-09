"W czerwcu odbył się festiwal Glastonbury, i to właśnie wtedy stało się dla mnie jasne, że zawarcie związku małżeńskiego przeze mnie i Liama było decyzją podjętą - oczywiście, przede wszystkim z miłości, ponieważ byliśmy razem przez 10 lat - ale w następstwie traumy, po prostu staraliśmy się odbudować nasz związek tak szybko, jak to możliwe" - stwierdziła na nagraniu.

Artystka nie odniosła się do teorii o zdradzie aktora, które przez ostatnie miesiące snuli fani, za to część winy za rozpad związku wzięła na siebie, przyznając, że w tamtym czasie była zbyt mocno skoncentrowana na swojej karierze.

Miley Cyrus o prawdziwych powodach rozwodu z Liamem Hemsworthem

"Dzień występu był tym, w którym uznałam, że ta relacja nie wypali. To był kolejny moment, w którym praca, koncerty były na pierwszym miejscu. I chyba dlatego teraz tak bardzo dbam o to, aby do tego nie doszło, aby to druga osoba była priorytetem" - stwierdziła 30-letnia artystka.

Mówiąc o traumie, próbie odbudowania związku i tego co stracili, Cyrus miała na myśli pożar, który w listopadzie 2018 roku doszczętnie strawił ich dom w Malibu.



Wokalistka wyjaśniła, że to doświadczenie na długo pozostawiło w niej traumę. Także i dlatego, że gdy jej dobytek obracał się w Malibu w popiół, ona pracowała w RPA na planie serialu "Czarne lustro". Jakby tego było mało, kręcąc bardzo trudną scenę ataku paniki, kiedy to była przywiązana do szpitalnego łóżka. Przyznała, że te dwa zdarzenia w niewyjaśniony dla niej sposób utrwaliły i zespoliły się w jej pamięci i jeszcze dwa lata później powodowały lęk i niepokój.



Zdjęcie Liam Hemsworth i Miley Cyrus / Dia Dipasupil / Getty Images

Historia relacji Miley Cyrus i Liama Hemswortha

Miley Cyrus i Liam Hemsworth rozstali się w sierpniu 2019 roku. Aktor złożył papiery rozwodowe, a powodem rozstania były "różnice nie do pogodzenia". Oficjalnie rozwód został zatwierdzony przez sąd kilka miesięcy później. Para rozstała się po prawie 10 latach (z przerwami) związku i po niecałym roku od ich ślubu.

W 2023 roku światło dzienne ujrzał singel "Flowers". Piosenka podbiła TikToka, a jej popularność podkręciła cała otoczka wokół utworu. Cyrus postanowiła w nim bowiem rozliczyć się z byłym mężem, któremu wypomniała m.in. zdradę.

"Mogę kupić sobie kwiaty, mogę trzymać się za rękę, mogę sama tańczyć, potrafię kochać siebie lepiej niż ty mnie" - brzmi tekst utworu, który jednocześnie jest odniesieniem do "When I Was Your Man" Bruno Marsa, czyli piosenki, którą jej były mąż miał jej dedykować w szczęśliwych czasach. Tekst utworu znajdziesz TUTAJ .

Sam teledysk nakręcony został w willi, w której Hemsworth miał zdradzać Cyrus z 14 kobietami.