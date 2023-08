"Wiem, że kiedyś byłam szalona. Wiem, że kiedyś się wygłupiałam. Mówicie, że byłam dzika. Ja mówię, że byłam młoda" - stwierdza Miley Cyrus w czerwcowym brytyjskim "Vogue'u".



Choć dość poważny tytuł "Used To Be Young" nieco nie pasuje do wciąż młodej Cyrus, to gwiazda w piosence chciała rozliczyć się z przeszłością. Wtedy, jeszcze jako nastolatka, była na ustach wszystkich za sprawą występów w serialu "Hannah Montana", a także szokującego teledysku do "Wrecking Ball".

"Ta piosenka opowiada o uhonorowaniu tego, kim byliśmy, kochaniu tego, kim jesteśmy i świętowaniu tego, kim się staniemy. Czuję dumę, myśląc o swojej przeszłości i jestem pełna optymizmu, gdy myślę o przyszłości. Jestem wdzięczna moim wiernym fanom, którzy codziennie sprawiają, że moje marzenia stają się rzeczywistością. Jestem szczerze wdzięczna za wasze wsparcie. Ta piosenka jest dla was" - mówi piosenkarka.

Wokalistka w teledysku zaprezentowała się w t-shircie z Myszką Miki, na który nałożyła czerwoną, cekinową sukienkę. Nowy utwór jest spojrzeniem wstecz z perspektywy bardziej empatycznej wobec samej siebie, a także dojrzalszej Miley. W trakcie widać, jak wzruszona a zarazem rozbawiona Cyrus zaczyna płakać - wszystko z powodu jej mamy Tish, która towarzyszyła jej za kamerą.

"Widziałyśmy więc siebie nawzajem, a kiedy tak tańczyła, doprowadziła mnie do łez, rozśmieszyła i wywołała wiele prawdziwych emocji. Myślę, że [ta technologia] naprawdę pozwala ludziom na prawdziwe emocje, których, moim zdaniem, ostatnio nie widujemy zbyt często" - opowiada Miley.

Clip Miley Cyrus Used To Be Young (Official Video)

Aby uczcić wydanie "Used To Be Young", Miley Cyrus podzieliła się historiami i spostrzeżeniami na temat wielu rozdziałów w swoim życiu w ramach "Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions)". Pierwotnie emitowany na Disney+ program doczeka się swojej specjalnej emisji w amerykańskiej telewizji ABC na dzień przed premierą singla. Nowa wersja, wzbogacona o wywiad, trafi także na platfornę Hulu.

Miley Cyris i prezent dla fanów - "Used To Be Young". Premiera 25 sierpnia

"Used To Be Young" to pierwsze nowe wydawnictwo Miley od czasu premiery docenionego przez krytyków albumu "Endless Summer Vacation", na którym znalazł się przebój "Flowers". Utwór spędził 8 tygodni na 1. miejscu listy Billboard Hot 100 - to dotychczasowy rekord Miley. Singiel przez 10 tygodni zajmował 1. miejsce w popowym radiu i jest najszybszą piosenką, która zdobyła tę pozycję od prawie dekady.

"Flowers" zgromadził łącznie ponad 4 miliardy odsłuchów, był także najszybszą piosenką w historii, która osiągnęła 500 milionów odtworzeń na Spotify. Co ważne, żaden utwór innej żeńskiej artystki nie zajmował tak długo szczytu list przebojów w Wielkiej Brytanii.



"Used To Be Young" ukaże się tuż przed 10. rocznicą wydania trzykrotnie platynowego albumu "Bangerz". Krążek zawierał uwielbiane przeboje "Wrecking Ball", "We Can't Stop" i "Adore You". Z okazji okrągłej rocznicy już wkrótce ukaże się limitowana edycja winyla z zaktualizowanym opakowaniem zawierającym niepublikowane wcześniej zdjęcia oraz bonusowy utwór "23" z Mike WiLL Made-It.

