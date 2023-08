W ciągu pięciu dekad Michał Bajor stworzył charakterystyczny styl (posłuchaj!), którym do dziś zachwyca kolejne już pokolenia fanów. Nazywany jest najlepszym aktorem wśród piosenkarzy i najlepszym piosenkarzem wśród aktorów.



"W ogóle nie wierzę w to, że minęło już 50 lat. Jak zacząłem śpiewać, miałem 16 lat, a jak zacząłem grać w filmie - 17. Liczę te lata nie od jakiejś przygody, tylko dlatego, że były to moje pierwsze honoraria. Właśnie mając 16 lat, dostałem pierwsze honorarium za występ w Sopocie, gdzie otwierałem dzień międzynarodowy. Maryla Rodowicz dostała wtedy Grand Prix za 'Małgośkę'. Moje honorarium wyniosło 600 zł, nie pamiętam tylko, jakie to były pieniądze w nominałach" - wspominał swoje początki w agencji Newseria Lifestyle Michał Bajor.

Dlaczego Michał Bajor nigdy nie założył rodziny?

Wiele lat koncertowania i grania w filmach sprawiło, że Bajorowi nie do końca starczyło czasu na życie prywatne. O wyrzeczeniach artysty opowiadał w programie "Dzień dobry TVN".

"Jestem z natury samotnikiem, natomiast takie sobie wybrałem życie. Często żałuję, oczywiście, że tak... że nie usłyszę "dziadku". Ale z drugiej strony, coś za coś" - opowiedział Michał Bajor.

Podobnie wypowiadał się w rozmowie z "Rewią" ponad dekadę wcześniej.

"Ogólnie rzecz biorąc, to jest egoistyczne życie. I gdybym miał jeszcze raz się urodzić i wybrać, to jednak chciałbym to zmienić i mieć swój dom z rodziną" - mówił wtedy.

Zdjęcie Michał Bajor i Ania Wyszkoni / Piotr Matusiewicz / East News