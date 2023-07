Jak informuje "Daily Mail" Cowell miał pozbyć się luksusowego domu znajdujące się w Londynie przy Holland Park. Według dziennikarzy transakcja opiewająca na 45 mln funtów miała zostać sfinalizowana.

Juror miał przyznać, że przestał czuć się bezpiecznie w Londynie i w trosce o siebie i własną rodzinę podjął decyzję o wyprowadzce ze stolicy Wielkiej Brytanii z Laurą Silverman i synem Erikiem.

Simon Cowell był właścicielem posiadłości przez 16 lat. Jednak ostatnie wydarzenia ostatecznie zdecydowały, że gwiazdor telewizji go sprzedał.



Kradzież w domu Simona Cowella

W 2015 roku z domu Cowella skradziono biżuterię o wartości miliona funtów. Słynny juror był wtedy w posiadłości ze swoimi bliskimi. Po tamtym zdarzeniu gwiazdor TV zdradził, że jego rodzina przeszła traumę. Aby zapobiec podobnym zdarzeniom juror "Mam talent" na zabezpieczenie willi po włamaniu wydał 500 tys. funtów.

W czerwcu 2023 roku gazeta "The Sun" ujawniła natomiast, że zatrudniony przez Cowella ekspert - ds. bezpieczeństwa - planował okraść jego posiadłość. Mężczyzna niedawno stracił sporo pieniędzy i planem na ich odzyskanie miało być okradanie byłych klientów.

Jak donosi tabloid domy milionerów miały być otwierane bez najmniejszego problemu specjalnym dekoderem sprawdzonym z Bułgarii. Miał on z łatwością radzić sobie z zamkami wzmacnianymi wolframem. Aresztowany mężczyzna - jak sam twierdził - odpowiadał za montowanie zabezpieczeń w domach wielu celebrytów, dlatego też miał wiedzieć, jak je obejść.

"Kiedy powiedziano mi o historii z 'The Sun', nie mogłem w to uwierzyć. To brzmiało jak z filmu science-fiction. Chciałbym podziękować ekipie gazety za ujawnienie tych informacji" - oświadczył w tamtym czasie Cowell.

"Gdy się dowiedziałem, byłem w totalnym szoku. Fakt, że ktoś może zdobyć kod do oprogramowania zabezpieczającego, a potem może go sprzedać lub samemu użyć, aby okraść dom, gdzie mieszka moja rodzina, jest obrzydliwy. Nawet rozważanie tego jest lekkomyślne i niebezpieczne" .



Simon Cowell i posiadłość w Malibu

Cowell wolał obecnie przebywać w Londynie, po tym jak ostatnie lata związane z pandemią spędził w swojej ogromnej posiadłości w Malibu, za którą zapłacił 25 mln dolarów.

W rozpościerającej się na 929 metrach kwadratowych posesji znajduje się 7 sypialni i 9 łazienek. Wokół terenu znajduje się sporo drzew i zieleni, natomiast sam nowoczesny dom, który przypomina nieco kurort, posiada basen, spa, siłownia, apartament dla gości, kort tenisowy oraz garaż na cztery samochody.

Podłogi w domu wykonane są z kamienia, natomiast cały apartament wykończony został drewnem i białym tynkiem weneckim.

Jak wyliczał "The Sun" majątek Simona Cowella wynosił w 2022 roku ponad 440 milionów dolarów (jest jedną z najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii). Cowell to juror, łowca talentów, producent i twórca wielu telewizyjnych formatów. Był pomysłodawcą "X Factora" oraz serii "Mam talent", która swój początek miała na Wyspach.