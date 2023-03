Jak wyliczał "The Sun" majątek Simona Cowella wynosił w 2022 roku ponad 440 milionów dolarów (jest jedną z najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii). Cowell to juror, łowca talentów, producent i twórca wielu telewizyjnych formatów. Był pomysłodawcą "X Factora" oraz serii "Mam talent", która swój początek miała na Wyspach.

Obecnie Cowell mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec 2017 roku kupił ogromną willę w Malibu, za którą zapłacił 25 milionów dolarów.

W rozpościerającej się na 929 metrach kwadratowych posesji znajduje się 7 sypialni i 9 łazienek. Wokół terenu znajduje się sporo drzew i zieleni, natomiast sam nowoczesny dom, który przypomina nieco kurort, posiada basen, spa, siłownia, apartament dla gości, kort tenisowy oraz garaż na cztery samochody.

Podłogi w domu wykonane są z kamienia, natomiast cały apartament wykończony został drewnem i białym tynkiem weneckim.

Ulubiony dom Simona Cowella

Mimo wielu plotek, według których Cowell miał pozbyć się domu w Malibu i przeprowadzić m.in. na Karaiby, żadne z tych doniesień nie okazały się prawdą. Co więcej, słynny juror "Mam talent" zaczął pozbyć się swoich innych luksusowych domów.



Jak mieszka Simon Cowell? Zobacz zdjęcia! 1 / 9 Dom Simona Cowella Źródło: Agencja FORUM Autor: Juliano/X17online.com

W 2020 roku za 25 milionów dolarów sprzedał posiadaną od 2004 roku posiadłość w Beverly Hills. Dwa lata później Cowell pozbył się domu znajdującego się w londyńskiej dzielnicy Wimbledon. Sprzedał go za 15 milionów funtów.

W tamtym czasie brytyjskie brukowce żartowały, że prawdopodobnie sam Cowell nie ma pojęcia, ile posiada nieruchomości. "Ile masz talentu jako magnat nieruchomości?" - kpiono w "Daily Mail".

To wspomniana posiadłość w Malibu uważana jest za ulubioną łowcy talentów. To tutaj dochodził do siebie po poważnym wypadku na rowerze. To również tutaj zaprosił kamery telewizyjne oraz uczestników programu, gdy w 2019 roku stworzył specjalną, celebrycką edycję "X Factora".