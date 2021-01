"Disco Weekend z Blondi": Edyta Folwarska w bikini na mrozie

Edyta Folwarska w najbliższym odcinku programu "Disco Weekend z Blondi" pójdzie na całość i spełni swoje marzenia. Tytułowa "Blondi" zostanie "disco pogodynką", ale chyba nie tak sobie wyobrażała swoją pracę.

Edyta Folwarska jako pogodynka w programie "Disco Weekend z Blondi" /Polo TV

Edyta Folwarska zostanie rzucane na głęboką wodę i będzie musiała relacjonować stan pogody na ruchliwej trasie w Warszewie w deszczu i w mrozie. Nie ułatwi jej pracy wydawca prognozy pogody - Maciej Smoliński, który będzie wymagał aby pogodynka w mrozie występowała w bikini.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź programu "Disco Weekend z Blondi" w Polo TV Polo TV

Pech, który będzie krążył tego dnia przy "Blondi" spowoduje, że czekać będzie na nią manifestacja, które będą jej zagłuszały wejścia "na żywo" na antenę i ciągłe zmiany pogody.

W programie odbędzie się też ekskluzywna premiera najnowszego teledysku grupy CamaSutra.



Kolejne odcinki "Disco Weekend z Blondi" w piątki o godzinie 17:00 w Polo TV.

Wokalistką i twarzą zespołu CamaSutra jest Małgorzata Główka, którą widzowie telewizyjni mogą pamiętać z takich programów, jak m.in. "Szansa na sukces", "Śpiewaj i walcz" i "The Voice of Poland" (w drugiej edycji trafiła do drużyny Patrycji Markowskiej).

CamaSutra ma w dorobku takie przeboje disco polo, jak m.in. "Tego chcesz" (ponad 64 mln odsłon), "Porwij mnie" (42 mln), "Do nieba bram" (14 mln), "Grzeszne myśli" (14 mln), "Miłość jest piękna" i "Jesteś ideałem" (po 13 mln).

Clip CamaSutra Tego chcesz