5 listopada ukazał się 25. studyjny album Diany Krall, pt. "Thank You." Płyta zawiera wyłącznie nowy materiał, a całość dedykowana jest fanom Diany. Z okazji premiery, Diana Ross zaprezentowała klip do piosenki "All Is Well".

Diana Krall - "All Is Well". Zobacz teledysk:

Teledysk wyreżyserowała Amanda Demme, ale wsparli ją synowie Diany - Ross Naess odpowiedzialny jest za zdjęcia, a za produkcję obrazka Evan Ross.

"Synowie dodali mi siły i pewności siebie, by nakręcić ten teledysk" - przyznaje Diana Ross.

"Po ponad dwóch latach bez występów, bez możliwości śpiewania przed kamerą, pomogli mi wrócić do wykonywania piosenek dla wielu osób. Cała trójka - Evan, Ross i Amanda , a także wielu innych, naprawdę zatroszczyli się o mnie podczas realizacji klipu. Jestem wdzięczna za pracę, którą włożyli w ten projekt" - dodaje artystka.

Ross uznała, że ważne, aby płyta była tylko zbiorem kilku piosenek, ale by niosła jakieś przesłanie.

"Ostatni rok spędziłam nagrywając nową muzyką będącą wyrazem szczęścia, miłości i wdzięczności, które czuję każdego dnia. To moja pochwała życia i was wszystkich. Ze wszystkim, co dzieję się teraz na świecie, wiedziałam, że muszę nagrać płytę, która będzie miała ważne przesłanie" - tłumaczy.

Podczas tworzenia albumu, Diana Ross korzystała z pomocy takich producentów i kompozytorów jak Amy Wadge, Jack Antonoff, Freddie Wexler,Neff-U, Troy Miller, Triangle Park, Spike Stent, Prince Charlez, Jimmy Napes, Tayla Parx, Fred White, czy Nathanial Ledgewick.